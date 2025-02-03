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Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Krylata: співачка з Хмельниччини виступає на великій сцені з 10 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Перший успіх співачки Krylata прийшов із треком «Генератор»
фото з відкритих джерел

Krylata дебютувала у 2024 році в Нацвідборі на Євробачення

Співачка Krylata, справжнє імʼя якої Анастасія Завадська, вдруге спробувала свої сили у Нацвідборі й стала однією з фіналістів у 2025 році.

«Главком» розповідає про музичний шлях співачки та пісню, з якою вона змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025.

Що відомо про Krylata

Першу пісню під псевдонімом Krylata артистка написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Adam
Першу пісню під псевдонімом Krylata артистка написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Adam
фото: krylata_ua/Instagram

Анастасія Завадська родом з міста Нетішин Хмельницької області. З чотирьох років дівчина почала займатися музикою, а вже у 2015 році, у віці 10 років, взяла участь у пісенному шоу «Голос країни. Діти».

У 15 років Анастасія Завадська переїхала з рідного Нетішина до Києва, аби здійснити свою мрію. В столиці вона знайшла підтримку серед творчих людей, здобувши освіту в академії ім. Глієра та естрадно-цирковій академії, а також долучившись до проєкту «Чорноморські ігри».

У 10 років Krylata взяла участь у пісенному шоу «Голос країни. Діти»

Першу пісню під псевдонімом Krylata артистка написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Adam. Минулого року вона дебютувала в Нацвідборі на Євробачення, потрапивши до лонглиста.

Протягом року співачка активно брала участь у благодійних концертах, стала фіналісткою шоу «Неймовірні дуети», виступаючи у співпраці з Jerry Heil, а також отримала нагороду Move to Reality на премії Muzvar Awards.

Krylata була фіналісткою шоу «Неймовірні дуети»

Щодо сценічного імені, то Krylata його вигадала не сама – сестра Анастасії Завадської привезла плакат із написом «Вперед, моя крилата» на один з фестивалів. Так і з'явився псевдонім, що став символом її творчого шляху.

Krylata на Нацвідборі-2025

Цьогоріч Krylata знову взяла участь у Нацвідборі, представивши пісню Stay True. Це історія про подолання життєвих труднощів, коли темрява здається безмежною, а віра в себе слабшає. Через цю композицію співачка прагне наголосити, як важливо залишатися вірним собі і не втрачати свою сутність.

Krylata виступить у фіналі Нацвідбору з піснею Stay True

«Моя пісня називається Stay True: не втрачай себе і своє світло. Саме цей сенс я заклала в неї. Вона охоплює широкий спектр тем, які можуть переживати люди, і яким зараз може боліти. Я писала її для тих, хто, можливо, зараз може почуватися самотньо через свої особисті обставини; для тих людей, які втрачають близьких, свій дім у наших складних реаліях, у нашому сьогоденні під час війни. Війна не закінчилась, вона в першу чергу всередині кожного з нас», – зауважила Krylata в ефірі «Радіо Промінь».

Співачка Krylata розвивається у музичній сфері самостійно, без продюсера чи великих команд. Вона зазначила, що всі рішення приймає інтуїтивно, а її основною опорою є родина та близькі люди.

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Допис, поширений Anastasiia Zavadska (@krylata_ua)

«Я дуже вдячна своїй команді, яка складається з моєї родини, мого хлопця та мого саундпродюсера. Мої батьки й сестра – це моя найбільша підтримка, хоча здебільшого вони знаходяться далеко від самих подій. Але вони вчать мене делегувати свої справи й вірити в себе. У мене немає ні продюсера чи якоїсь людини, з якою я мала б контракт чи домовленості, ні суперспеціаліста в менеджменті чи Smm. Це здебільшого мій інтуїтивний шлях», – наголосила співачка.

Для Krylata участь у Нацвідборі на Євробачення – це не просто конкурс. Вона вважає свою творчість місією: надихати та дарувати надію тим, хто в цьому потребує:

«Найцінніше для мене, як автора, якщо цією піснею я зможу допомогти, підтримати й дати надію іншим. Це і є моя місія в житті, творчості та на конкурсі Євробачення. Запрошую вас слухати Stay True. Я гадаю, що кожен ще віднайде свій сенс в моїй пісні, відчує себе, відкриє себе в ній».

Krylata виступатиме на Нацвідборі під номером вісім
Krylata виступатиме на Нацвідборі під номером вісім
фото: krylata_ua/Instagram

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Krylata виступатиме під номером вісім.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

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Теги: Євробачення музика конкурс співачка пісня

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