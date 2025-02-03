Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Krylata: співачка з Хмельниччини виступає на великій сцені з 10 років

Krylata дебютувала у 2024 році в Нацвідборі на Євробачення

Співачка Krylata, справжнє імʼя якої Анастасія Завадська, вдруге спробувала свої сили у Нацвідборі й стала однією з фіналістів у 2025 році.

«Главком» розповідає про музичний шлях співачки та пісню, з якою вона змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025.

Що відомо про Krylata

Першу пісню під псевдонімом Krylata артистка написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Adam фото: krylata_ua/Instagram

Анастасія Завадська родом з міста Нетішин Хмельницької області. З чотирьох років дівчина почала займатися музикою, а вже у 2015 році, у віці 10 років, взяла участь у пісенному шоу «Голос країни. Діти».

У 15 років Анастасія Завадська переїхала з рідного Нетішина до Києва, аби здійснити свою мрію. В столиці вона знайшла підтримку серед творчих людей, здобувши освіту в академії ім. Глієра та естрадно-цирковій академії, а також долучившись до проєкту «Чорноморські ігри».

У 10 років Krylata взяла участь у пісенному шоу «Голос країни. Діти»

Першу пісню під псевдонімом Krylata артистка написала разом із Михайлом Клименком, лідером гурту Adam. Минулого року вона дебютувала в Нацвідборі на Євробачення, потрапивши до лонглиста.

Протягом року співачка активно брала участь у благодійних концертах, стала фіналісткою шоу «Неймовірні дуети», виступаючи у співпраці з Jerry Heil, а також отримала нагороду Move to Reality на премії Muzvar Awards.

Krylata була фіналісткою шоу «Неймовірні дуети»

Щодо сценічного імені, то Krylata його вигадала не сама – сестра Анастасії Завадської привезла плакат із написом «Вперед, моя крилата» на один з фестивалів. Так і з'явився псевдонім, що став символом її творчого шляху.

Krylata на Нацвідборі-2025

Цьогоріч Krylata знову взяла участь у Нацвідборі, представивши пісню Stay True. Це історія про подолання життєвих труднощів, коли темрява здається безмежною, а віра в себе слабшає. Через цю композицію співачка прагне наголосити, як важливо залишатися вірним собі і не втрачати свою сутність.

Krylata виступить у фіналі Нацвідбору з піснею Stay True

«Моя пісня називається Stay True: не втрачай себе і своє світло. Саме цей сенс я заклала в неї. Вона охоплює широкий спектр тем, які можуть переживати люди, і яким зараз може боліти. Я писала її для тих, хто, можливо, зараз може почуватися самотньо через свої особисті обставини; для тих людей, які втрачають близьких, свій дім у наших складних реаліях, у нашому сьогоденні під час війни. Війна не закінчилась, вона в першу чергу всередині кожного з нас», – зауважила Krylata в ефірі «Радіо Промінь».

Співачка Krylata розвивається у музичній сфері самостійно, без продюсера чи великих команд. Вона зазначила, що всі рішення приймає інтуїтивно, а її основною опорою є родина та близькі люди.

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«Я дуже вдячна своїй команді, яка складається з моєї родини, мого хлопця та мого саундпродюсера. Мої батьки й сестра – це моя найбільша підтримка, хоча здебільшого вони знаходяться далеко від самих подій. Але вони вчать мене делегувати свої справи й вірити в себе. У мене немає ні продюсера чи якоїсь людини, з якою я мала б контракт чи домовленості, ні суперспеціаліста в менеджменті чи Smm. Це здебільшого мій інтуїтивний шлях», – наголосила співачка.

Для Krylata участь у Нацвідборі на Євробачення – це не просто конкурс. Вона вважає свою творчість місією: надихати та дарувати надію тим, хто в цьому потребує:

«Найцінніше для мене, як автора, якщо цією піснею я зможу допомогти, підтримати й дати надію іншим. Це і є моя місія в житті, творчості та на конкурсі Євробачення. Запрошую вас слухати Stay True. Я гадаю, що кожен ще віднайде свій сенс в моїй пісні, відчує себе, відкриє себе в ній».

Krylata виступатиме на Нацвідборі під номером вісім фото: krylata_ua/Instagram

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Krylata виступатиме під номером вісім.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.