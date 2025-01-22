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Стала відома причина, через яку Молдова відмовилася від участі у «Євробаченні 2025»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Молдова відмовилася від участі в «Євробаченні 2025» після оголошення фіналістів
фото з відкритих джерел

Корнеліу Дурнеску: Рішення було непростим, але необхідним у нинішніх умовах 

Вже у травні 2025 року у швейцарському місті Базель відбудеться 69-й пісенний конкурс «Євробачення» , однак на міжнародній музичній арені не з'явиться представник із Молдови. Країна відмовилася від участі у змаганні, незважаючи на те, що нещодавно оголосила перелік фіналістів Нацвідбору. Про це Moldova 1 повідомили директор національного мовника Корнеліу Дурнеску та голова молдовської делегації на Євробаченні Даніела Круду.

За їхніми словами, таке рішення було прийняте через недостатню кількість фінансування заходу та зниження рівня зацікавленості артистів у ньому.

19 січня на сайті eurovision.md з'явився офіційний перелік виконавців, які потрапили до фіналу Нацвідбору Молдови. За шанс представити країну на міжнародній арені мали поборотися 12 музикантів, серед яких: Zelorielle, Vadim Eleni, Royals ST, Priza feat Mc Mike, Katy Rain, Catalina Solomac, Rina, Bacho & Carnival Brain, Lodos, Nadya Crajevschi, Chris Cross та Sasha Bognibov. Однак цього не сталося, бо країна відмовилася від участі. 

«Рішення було непростим, але необхідним у нинішніх умовах. Цьогорічний Національний відбір мав певні проблеми, зокрема, зниження інтересу публіки та загальної якості композицій і виступів. Це викликало негативне сприйняття серед фахівців і громадськості, що підкреслило необхідність суттєвої реформи процесу відбору», – пояснив Корнеліу Дурнеску, – «Ми консультувалися з музичними експертами, і більшість з них висловили серйозні застереження щодо участі Молдови в цьому році. Ми поважаємо думку професіоналів і широкої громадськості, і розуміємо, що повинні приймати відповідальні рішення».

Окрім того, як зазначила Даніела Круду, поява виконавця з Молдови на «Євробаченні» передбачає вкладення великої кількості коштів. Перш за все, це організація Національного відбору, потім просування артиста, проїзд, проживання, сценічні постановки, технічне обладнання та інші супутні витрати. Вартість участі країни в пісенному конкурсі становить 21 486 євро.

«Ми знаємо, що всі хотіли б організувати Нацвідбір й обрати пісню, яка представлятиме нас на міжнародній арені. Однак ми твердо віримо, що це рішення підвищить інтерес до участі в майбутніх конкурсах. Ми зробимо все можливе, щоб повернутися на Євробачення з великим успіхом. Важливо підтримувати людей, які хочуть потрапити на великі сцени, і давати їм можливість краще підготуватися», – підсумувала вона. 

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Нагадаємо, у Базелі, який у 2025 році стане містом-господарем Євробачення, завершилась пресконференція, присвячена пісенному конкурсу. Під час заходу Європейська мовна спілка та швейцарський мовник SRG SSR представили офіційний логотип, бренд-відео та дизайн-проєкт головної сцени. Знімки оприлюднили на офіційній сторінці Іnstagram пісенного конкурсу.

Як повідомлялося, що конкурсну пісню Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Наприкінці грудня 2024 року організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу

До слова, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: фінансування Молдова Євробачення росія

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