Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Абіє: співачка, яка пережила серйозну травму напередодні конкурсу

Абіє активно займається волонтерською діяльністю: регулярно виступає перед військовими на фронті

Українська співачка Абіє, справжнє ім'я якої Наталія Шевченко, увійшла до десятки фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025. Вона присвятила музиці 16 років.

«Главком» розповідає, що відомо про фіналістку та які ідеї вона прагне донести Європі, представляючи Україну.

Що відомо про співачку Абіє

Окрім музики, Абіє активно займається волонтерською діяльністю фото: abiye.official/Instagram

Наталія Шевченко родом із Миргорода, що на Полтавщині. Її музичний проєкт «Абіє» існує вже близько семи років із перервами. Перші серйозні кроки в кар'єрі вона зробила у 2021 році, коли треки співачки з'явилися на стримінгових платформах.

Артистка відома своєю любов’ю до музичних колаборацій. Вона записала вісім спільних композицій із військовослужбовцем-репером Артемом Лоїком для альбому «Моя війна» та має дуетну пісню з Brykulets.

Пісня Артема Лоіка та Абіє

Окрім музики, Абіє активно займається волонтерською діяльністю. Вона регулярно виступає перед військовими на фронті, зокрема на Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі. Водночас її концерти в межах ініціативи «Культурний десант» стали не лише підтримкою для захисників, а й джерелом натхнення для самої співачки.

«Я така людина, що для мене дуже важлива цікавість, хочу йти за своїм покликом. В процесі виступів завжди страшно, на шляху до локації теж страшно. Але коли я знаходжуся поруч з цими людьми, з нашими захисниками, які теж бояться, але переборюють цей страх, я так само від них стаю сильніше. Я беру з них приклад», – розповіла Абіє про виступи для військових в інтерв'ю «РБК-Україна».

Абіє співає для військових на фронті фото: abiye.official/Instagram

Цікаво, що сценічний псевдонім Абіє має певне значення – це слово походить зі староукраїнської мови й означає «зненацька».

«Насправді це слово дуже давнє. Я знайшла його у словнику, ще коли навчалася у школі, у старших класах. Воно означає «зненацька», «знову», «раптом». Важко сказати, в яких текстах воно вживалося і як його вживати зараз, але тоді мене воно настільки захопило, що я відчула якийсь такий резонанс. Мені імпонує це явище, яке виникає раптово, триває і знову виникає з нічого. Якось я собі так намалювала це. Правильного наголосу ми не знаємо, але я називаю себе АбІє», – зауважила співачка.

«З такою травмою відновити зір часом неможливо». Про здоров'я Абіє

Абіє увійшла в десятку фіналістів Нацвідбору фото: abiye.official/Instagram

Фіналістка Нацвідбору пережила серйозну травму ока, яка могла коштувати їй зору. Інцидент стався невдовзі після оголошення лонглиста конкурсу, коли співачка евакуювала кішку з Сумщини та привезла її додому.

«Коли я дізналася, що в лонглисті, саме тоді в мене трапилася ситуація дуже прикра і жахлива. Ми евакуювали з Сумщини кішку і привезли її додому. А в мене живе ще одна кішка, яку ми забрали з притулку на початку повномасштабної війни. І вони не зуміли звикнути одна до одної. А та кішка, яка живе з нами ці роки, вона вирішила мені помститися. Вона стрибнула мені в обличчя, вдарила лапою в око і загнала туди кігті», – поділилася Абіє.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Абіє (@abiye.official)

Медики не давали жодних прогнозів щодо відновлення зору, але завдяки своєчасному лікуванню ситуація почала покращуватися. Вже за тиждень лікарі відзначили позитивну динаміку. Наразі співачка бачить на 50% і сподівається, що за пів року її зір покращиться ще більше.

«Бо з такою травмою відновити зір часом неможливо. Мені казали: «Хто знає, чи ви будете бачити». І я дуже рада, що вчасно звернулася до лікарів, яким дуже вдячна. Вже за тиждень ми побачили позитивну динаміку, все відділення було в захваті», – розповіла Наталія Шевченко.

Абіє виступатиме на Нацвідборі під номер два фото: abiye.official/Instagram

Однак випробування на цьому не закінчилися. Під час прослуховувань у Нацвідборі Абіє зіткнулася з ускладненням – через ліки в неї почалася сильна алергічна реакція, що спричинила набряк Квінке.

«Але під час прослуховувань, коли було лікування, на ліки почалася алергічна реакція. І були набряки Квінке, бо неправильно тоді в екстрених умовах підібрали препарат. Лікарі мені казали, що я не буду співати з такою травмою і таким набряком, але я сказала, що все ж буду. Так і сталося», – зазначила співачка.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Абіє змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею «Дім». Ця композиція – прониклива історія про біль і надію, присвячена жінкам, які пережили насильство, але не втратили сили боротися.

«Пісня «Дім» – це маніфест проти насильства, яке є частиною реальності для багатьох. Це не тільки жіночий біль, а сила підтримки і віри у зцілення. Я вперше говорю про це публічно. Для мене це дуже хвилююче і вкрай важливо, тому що я вірю, що це початок великих змін», – розповіла Абіє на «Радіо Промінь».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Абіє (@abiye.official)

Пісня «Дім» народилася під час волонтерської роботи Абіє на деокупованих територіях Херсонщини. Вона стала відгуком на історії про жорстоке поводження з жінками під час російської окупації, які співачка почула особисто. Через музику співачка прагне привернути увагу до цієї проблеми.

За словами Абіє, участь у Нацвідборі на Євробачення-2025 – це для неї можливість винести важливу соціальну тему на міжнародну арену та зробити її почутою у всьому світі.

До того ж Абіє додала, що знову візьме участь у Нацвідборі, якщо не переможе цьогоріч: «Чому ні? Якщо мені Бог дасть красиві думки, красиві рими, силу і бажання, то чому ні? Я завжди за. Це прекрасна можливість проявитися, заявити про себе і висвітлити важливі теми. Я дуже тішуся, бо є майданчики, такі як Нацвідбір та Євробачення, де можна підняти та висвітлити важливі теми. Вважаю, що потрібно з користю використовувати таку можливість».

Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2025 Абіє має проблеми із здоров`ям фото: abiye.official/Instagram

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Абіє виступатиме під номером два.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.