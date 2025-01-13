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У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Проголосувати за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025 можна до 10:00 17 січня
фото: Instagram/suspilne.eurovision

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту

Сьогодні, 13 січня, у Дії стартувало опитування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«У Дії нове опитування – вирішуйте, хто стане десятим учасником Нацвідбору та позмагається за участь у Євробаченні від України», – йдеться у повідомленні.

У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025 фото 1

Артисти, які беруть участь у відборі на Нацвідбір:

  • Enleo

  • Муаяд

  • Brykulets

  • Ranrawi

  • Grisana

  • Слухай Сашу

  • Mon Fia

  • Yagody

  • Starykova Hrystyna

  • Fiїnka

Щоб обрати фаворита, зайдіть в «Сервіс», розділ «Опитування». Віддати свій голос можна до 10:00 17 січня. 

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

Нагадаємо, що організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. Водночас серед учасників лонглиста, які не потрапили до фіналу, у січні 2025 року проведуть рейтингове онлайн-голосування у застосунку «Дія».

До слова, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: Євробачення пісня конкурс музика співак співачка артист Україна

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