У «Дії» стартувало голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025
Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту
Сьогодні, 13 січня, у Дії стартувало опитування за 10-го фіналіста Нацвідбору-2025. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«У Дії нове опитування – вирішуйте, хто стане десятим учасником Нацвідбору та позмагається за участь у Євробаченні від України», – йдеться у повідомленні.
Артисти, які беруть участь у відборі на Нацвідбір:
- Enleo
- Муаяд
- Brykulets
- Ranrawi
- Grisana
- Слухай Сашу
- Mon Fia
- Yagody
- Starykova Hrystyna
- Fiїnka
Щоб обрати фаворита, зайдіть в «Сервіс», розділ «Опитування». Віддати свій голос можна до 10:00 17 січня.
Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
Нагадаємо, що організатори національного відбору на Євробачення-2025 оприлюднили імена дев’яти фіналістів конкурсу. Водночас серед учасників лонглиста, які не потрапили до фіналу, у січні 2025 року проведуть рейтингове онлайн-голосування у застосунку «Дія».
До слова, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.
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