Нацвідбір на Євробачення: організатори анонсували зміни в системі голосування

Організатори вирішили вдосконалити систему голосування за учасників нацвідбору

Цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Про це заявила голова делегації України на «Євробаченні» Оксана Скибінська, повідомляє «Суспільне».

Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік. Скибінська зазначила, що нововведення дадуть залучити більше людей до процесу вибору переможців.

Зміни в голосуванні передбачають можливість голосувати через смс, що стане альтернативою для тих, хто не має доступу до застосунку «Дія».

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 січня, презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

До слова, конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Також на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.