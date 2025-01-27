Ігри та дегустації за кордоном: де зараз Потап та чим займається

Потап продовжує вражати соцмережі

Відомий український репер та продюсер Потап, який нещодавно змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, схоже, активно шукає можливості нагадати шанувальникам про себе. «Главком» розповість, де наразі перебуває співак та чим займається.

Співак, який жив у США, засвітився у центрі Валенсії, Іспанія. Там він влаштував незвичні заходи. Потап пропонував перехожим потрапити кальмаром у відро, а згодом танцював на вулиці у червоному спортивному костюмі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Slavic Balagan (@slavicbalagan)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Slavic Balagan (@slavicbalagan)

Влаштовувати перформенси у Валенсії Потапу допомагає Едуард, який працював з гуртом «Время и стекло» та був учасником Mozgi. Їх також зафільмували, коли вони влаштовували дегустації.

На відео видно, як співак тримає жовтий плакат з написом Slavic Degustation, що в перекладі означає «слов'янська дегустація». Поруч із ним Едуард тримав чарки з напоями для дегустації, а перед артистами стояла сумка з новим сценічним ім'ям Потапа.

Ймовірно, таким чином артист намагається привернути увагу до свого нового ім'я серед європейської публіки.

Зазначимо, що кілька днів тому Потап представив свій новий творчий образ Slavic Balagan у мережі, випустивши кілька жартівливих відео.

«Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю! Костюми, правила, політика, зарплати – там, звідки я родом, у нас такого немає. Особливо зарплат. І все ж, ми щасливі. Ще багато чого попереду!», – написав артист.

Однак користувачі соцмереж розкритикували ролики Потапа. Зокрема, його нове сценічне ім'я.

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Нагадаємо, що відомий український продюсер та виконавець Потап, який живе за кордоном, несподівано з'явився у мережі та анонсував концерти у США.

Як повідомлялося, відомий український продюсер та виконавець Потап засвітився у Лондоні на Різдво. У себе в Instagram репер опублікував світлину на тлі традиційного різдвяного віночка з гілочок та пригадав музичну спадщину Великої Британії. Виконавець також закликав не забувати про музичні традиції України, «відомої своїми душевними мелодіями та могутніми голосами». Однак не всі користувачі оцінили різдвяну світлину з Великої Британії та написали у своїх коментарях все, що думають про Потапа.

Ще раніше українського продюсера та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян.

До слова, Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу. Деякі українці зауважили, що пісня має примітивний текст, який принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. Також розкритикували зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.