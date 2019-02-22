Финалистки отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить, чей Крым



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Мать сестер Опанасюк имеет награду «За возвращение Крыма» от оккупантов

Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт Аnna Maria) не смогли четко ответить на вопрос о том, чей Крым.

В эфире программы «PRIME: Скрипiн» на телеканале ATR сестры отказались непосредственно отвечать на вопросы, отметив, что «Крым - это наша родина».

«На самом деле Крым остался Крымом. То же море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым ... Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано», - сказала одна из сестер.

Певицы также отказались ответить на вопрос, состоялась ли оккупация полуострова Россией.

«На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не политики, мы не члены секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы», - сказали певицы.

Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарский автономия.

«Мы выросли в Симферополе и видели, как там много разных народов. Вы думаете, если не провозгласят крымскотатарскую автономию, то это перестанет быть родиной татар?»- спросили сестры.

Анна и Мария Опанасюк родились 1988 года в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк за 20 лет сделала карьеру от начальника Главного юридического управления Совета министров Крыма до вице-премьера, работая при разных режимах. Сейчас она занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова. Она имеет награду «За возвращение Крыма» от оккупантов.

Отец девушек Александр Опанасюк - известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 году он перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Сейчас на пенсии.

«У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму », - рассказали сестры Опанасюк в эфире программы. После этих слов один из телезрителей позвонил в студию и назвал Анну и Марию «русскими бл ** ями»