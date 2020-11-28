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    Шоу-биз

    Ради победы команде Могилевской пришлось побриться налысо

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    Ради победы команде Могилевской пришлось побриться налысо

    В пятницу состоялась заключительная игра шестого сезона «Лиги Смеха»

    Финалисты Лиги смеха, команда «Наш формат», зная о любви артистки к лысым мужчинам, решили удивить Наташу сюрпризом. Чтобы понравиться и порадовать своего тренера, за кулисами шоу ребята побрились налысо. Двенадцать барберов по два человека на одну голову за 3 минуты побрили всю команду под ноль, но понятно, что они рассчитывали на хук в финале. Такого поворота зрительный зал явно не ожидал, взорвавшись овациями, аплодисментами и смехом.

    «Это, конечно, глупость, что я люблю лысых мужчин. Главное, чтобы было волосатое сердце (смеется). Но стоить отметить, что в ряды Евгения Кошевого и Юрия Ткача заметно пополнились, и теперь на Лиге смеха лысых участников больше, чем волосатых. Считаю, что это было блестящее выступление и то, что наши лысины блестели ярче всех - это правда» – прокомментировала Могилевская.

     

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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