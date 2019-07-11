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    Шоу-биз

    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

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    <p>Тейлор Свифт</p> <p>Фото: seventeen.com</p> - Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

    Тейлор Свифт

    Фото: seventeen.com

    В первую десятку также вошли футбольные звезды Криштиану Роналду

    Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Лидером стала Тейлор Свифт, чей доход оценивается в $185 миллионов. В прошлом году Тейлор заняла в этом списке лишь 21-е место, а в 2019-м попала на верхние строчки всех возможных рейтингов: певица даже вошла в число самых влиятельных людей мира по версии Time и украсила персональную обложку престижного выпуска.

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    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира
    Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира

    Топ-5 самых высокооплачиваемых звезд по подсчетам Forbes выглядит так:

    Тейлор Свифт ($185 млн)

    Кайли Дженнер ($170 млн)

    Канье Уэст ($150 млн)

    Лионель Месси ($127 млн)

    Эд Ширан ($110 млн)

    В первую десятку также вошли футбольные звезды Криштиану Роналду ($109 млн) и Неймар ($105 млн). На 13-й строчке расположилась Джоан Роулинг ($92 млн), 20-ю и 21-ю поделили между собой супруги Бейонсе и Jay-Z (по $81 млн), 26-ю позицию заняла Ким Кардашьян ($72 млн), а 36-ю - Рианна ($62 млн).

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