Forbes назвал имена 100 самых высокооплачиваемых звезд мира



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Тейлор Свифт Фото: seventeen.com

В первую десятку также вошли футбольные звезды Криштиану Роналду

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Лидером стала Тейлор Свифт, чей доход оценивается в $185 миллионов. В прошлом году Тейлор заняла в этом списке лишь 21-е место, а в 2019-м попала на верхние строчки всех возможных рейтингов: певица даже вошла в число самых влиятельных людей мира по версии Time и украсила персональную обложку престижного выпуска.

Топ-5 самых высокооплачиваемых звезд по подсчетам Forbes выглядит так:

Тейлор Свифт ($185 млн)

Кайли Дженнер ($170 млн)

Канье Уэст ($150 млн)

Лионель Месси ($127 млн)

Эд Ширан ($110 млн)

В первую десятку также вошли футбольные звезды Криштиану Роналду ($109 млн) и Неймар ($105 млн). На 13-й строчке расположилась Джоан Роулинг ($92 млн), 20-ю и 21-ю поделили между собой супруги Бейонсе и Jay-Z (по $81 млн), 26-ю позицию заняла Ким Кардашьян ($72 млн), а 36-ю - Рианна ($62 млн).