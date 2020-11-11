«Наслаждаюсь своей работой»: дочь Стивена Спилберга рассказала о съемках в порно

Ранее девушка рассказала, что ее родителей не смутило то, что она работает в порно

Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла в подробностях рассказала о работе в порноиндустрии. Интервью с актрисой опубликовал The Daily Beast.

«Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать», — подчеркнула Микаэла.

24-летняя актриса отметила, что работа в порноиндустрии в первую очередь означала для нее независимость в финансовом плане и в волеизъявлении.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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