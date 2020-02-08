Где смотреть первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020»
Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула
В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3
Сегодня в 19:00 состоится первый полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.
Телевидение:
- «UA: Первый»
- «UA Культура»
- СТБ.
Диджитал платформы:
- Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ
- Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ
- YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ
- Мобильное приложение suspilne.tv.
В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3:
1. Группа [O] с песней «Там, куда я иду»;
2. Jerry Heil песнями Vegan;
3. Katya Chilly с песней «Печь»;
4. Krut с песней «99»;
5. Gо-A с песней «Соловей»;
6. Cloudless с песней Drown Me Down;
7. Gio с песней Feeling so lost;
8. Assol с песней Save It.
Подробнее об участницах первого полуфинала и их песнях мы писали здесь.