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    Шоу-биз

    Где смотреть первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020»

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    <p>Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула</p> <div></div> - Где смотреть первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020»

    Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула

    В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3

    Сегодня в 19:00 состоится первый полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

    Телевидение:

    • «UA: Первый»
    • «UA Культура»
    • СТБ.

    Диджитал платформы:

    • Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ
    • Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ
    • YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ
    • Мобильное приложение suspilne.tv.

    В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3:

    1. Группа [O] с песней «Там, куда я иду»;

    2. Jerry Heil песнями Vegan;

    3. Katya Chilly с песней «Печь»;

    4. Krut с песней «99»;

    5. Gо-A с песней «Соловей»;

    6. Cloudless с песней Drown Me Down;

    7. Gio с песней Feeling so lost;

    8. Assol с песней Save It.

    Подробнее об участницах первого полуфинала и их песнях мы писали здесь.

                                                                                                                                               

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