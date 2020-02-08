Где смотреть первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020»



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Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула

В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3

Сегодня в 19:00 состоится первый полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

Телевидение:

«UA: Первый»

«UA Культура»

СТБ.

Диджитал платформы:

Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ

Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ

YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ

Мобильное приложение suspilne.tv.

В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3: 1. Группа [O] с песней «Там, куда я иду»; 2. Jerry Heil песнями Vegan; 3. Katya Chilly с песней «Печь»; 4. Krut с песней «99»; 5. Gо-A с песней «Соловей»; 6. Cloudless с песней Drown Me Down; 7. Gio с песней Feeling so lost; 8. Assol с песней Save It.

Подробнее об участницах первого полуфинала и их песнях мы писали здесь.