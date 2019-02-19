Гермиона и Драко вместе? В сети обсуждают новое фото Эммы Уотсон



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Папарацци засняли пару вместе во время отдыха в Мексике

Интернет-пользователи с завидной регулярностью приписывают роман 31-летнему Тому Фелтону и 28-летней Эмме Уотсон, несмотря на то что сами звезды неоднократно говорили о том, что просто дружат. Однако самых преданных фанатов это не останавливает: на днях они в очередной раз принялись фантазировать о романтических отношениях звезд.

Причиной послужил новый черно-белый снимок в Instagram Эммы - на нем она позирует в бейсболке, удобно устроившись за рулем багги. Подпись к снимку как раз и положила начало разговорам о возможном романе звезд поттерианы.

«Друзья всегда фотографируют тебя удачнее остальных», - написала Уотсон, поблагодарив Тома, который и стал автором снимка.

Несмотря на то что в подписи к фото Эмма назвала Тома своим другом, интернет-пользователи все равно начали строить теории об их романе. В своих комментариях они принялись активно "шипперить" звезд и отмечать, что они отлично смотрятся вместе.

К слову, на самом деле слухи о романе Уотсон и Фэлтона не имеют ничего общего с правдой. Известно, что Том давно счастлив в отношениях с Оливией Гордон, а Эмма не на шутку увлечена совсем другим мужчиной: бизнесменом и настоящим интеллектуалом Бренданом Уолласом, первые разговоры о романе с которым появились в прессе еще осенью прошлого года. Папарацци засняли пару вместе во время отдыха в Мексике: они не отходили друг от друга, без конца целовались и казались невероятно счастливыми. Кстати, с тех пор пара ведет себя более аккуратно и больше не попадает в объективы фотографов.