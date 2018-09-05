Ники Минаж «засветила» грудь на концерте в Филадельфии



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Ники Минаж

Знаменитости частенько попадают в ситуации, когда их подводят наряды

Одно неловкое движение и вещи могут коварно слететь прямо на глазах у публики, как это случилось у Ники Минаж. Во время выступления певицы на фестивале Made In America в Филадельфии ее костюм слетел с груди и открыл зрителям прелести звезды.

Ники же повела себя как профессионал: она ловко прикрылась рукой и продолжила петь и танцевать, как ни в чем ни бывало.

Совсем недавно певица оказалась в эпицентре скандала. Экс-бойфренд обвинил Ники в том, что однажды она чуть не лишила его жизни. Звезда в свою очередь молчать не стала и резко ответила обвинителю.

Джерело: graziamagazine.ru