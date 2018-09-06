Кайли Миноуг впервые вышла в свет с бойфрендом Полом Соломонсом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Миноуг

В последние месяцы личная жизнь австралийской певицы пошла на лад

Cвой день рождения в мае она отмечала в компании не только друзей, но и нового спутника - креативного директора британского GQ Пола Соломонса, о чем свидетельствовали фото из Instagram Кайли. Все лето Кайли делилась со своими подписчиками романтичными фото с Полом. А вчера решила вывести роман из web-пространства: впервые официально появилась вместе с Полом на публике.

Мероприятие для совместного дебюта Кайли выбрала самое подходящее - церемонию наград британского издания (и рабочего места Пола) GQ Men of the Year Awards 2018. По красной дорожке Кайли прошла в компании Пола, где их и сняли фотографы, а вот позировать на баннере вместе с Соломонсом отказалась.

Интересно, что для мероприятия Кайли выбрала золотое платье Stella McCartney - тот же наряд она надевала и в мае для празднования своего 50-летия, на котором была впервые замечена вместе с Полом.

Джерело: Hello!