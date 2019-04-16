Главный одиночка Голливуда: Киану Ривз стал героем модной фотосессии



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Киану Ривз

На обложке журнала GQ актер появился в костюме-тройке и темных очках

54-летний Киану Ривз не так часто дает интервью прессе и появляется на обложках журналов. После пережитой много лет назад драмы актер так и не может устроить личную жизнь.

Ривз снялся в атмосферной черно-белой фотосессии для мужского издания GQ.

На снимках, которые появились в различных пабликах в соцсети Instagram, Ривз позирует в стильных костюмах крупнейших модных домов - Louis Vuitton, Tom Ford, Saint Laurent и Brioni. Его загадочный и брутальный образ дополняют аксессуары Bottega Veneta и Hilditch & Key.

Для обложки звезда фильма «Матрица» снялся в костюме-тройке и солнцезащитных очках. Известно, что автором стильной фотосессии с Киану Ривзом в главной роли стал известный фотограф Дэнил Джексон.

Отметим, что в мае 2019 года на экраны выйдет третья часть фильма «Джон Уик» с Ривзом в главной роли. Сюжет картины строится вокруг жизни бывшего наемного убийцы.