Главный приз Берлинского кинофестиваля взяла комедия «Синонимы»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Мерсье исполнил главную роль в фильме

Фильм Надава Лапида рассказывает историю израильтянина, который переехал в Париж с надеждой стать настоящим французом

Главный приз 69-го Берлинского кинофестиваля получила лента «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида. В субботу, 16 февраля, жюри фестиваля наградили ее «Золотым медведем».

Фильм совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывает про израильтянина Йоава, который вернулся с войны. Он приезжает в Париж, чтобы отказаться от своего гражданства и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападения арабов на французских евреев его надежды не осуществляются. Главную и первую свою роль в кино в этой ленте сыграл Том Мерсье.

Гран-при жюри «Берлинале» получила лента Франсуа Озона «Божьей милостью», которая рассказывает реальную историю о служителе церкви из Лиона, которого в 2016 году обвинили в развращении 70 мальчиков с его прихода.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру дали немецкому режиссеру Ангеле Шанелек за фильм «Я был дома, но». Приз за лучший сценарий получили авторы картины «Пираньи Неаполя» о неаполитанской мафии и детских бандах. Один из авторов сценария Роберто Савьяно живет под охраной МВД, поскольку мафия вынесла ему смертный приговор.

Приз за вклад в кинематограф получил оператор Расмус Видебек, который работал над фильмом производства Норвегии, Швеции и Дании «Время отводить лошадей». Лента рассказывает о скандинавской семье, которая работает на заготовке леса.

Лучшими актерами были признаны китайские актриса Юн Мэй и актер Ван Цзинчунь за роли в фильме «Прощай, мой сын». В фильме рассказывается как супружеская пара переживает потерю сына, а также рассказывает о китайской политике, по которой одна семья может иметь только одного ребенка. Лучшим дебютом в полнометражном кино назвали картину Мехмеда Акифа «Орей», а в номинации лучший документальный фильм победила лента «Разговаривая о деревьях» Сухаиба Гасмелбери.



