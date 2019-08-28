Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
Кайли Дженнер
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Кинокартина посвящена истории творческого успеха рэпера
22-летняя Кайли Дженнер с годовалой дочерью Сторми поддержала мужа на премьере документального фильма о нем – «Трэвис Скотт: Смотри, мама, я умею летать».
Это мероприятие стало первым светским выходом для звездной малышки. Для важного события Кайли надела белоснежное облегающее платье с монобретелью на шее, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию.