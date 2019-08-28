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    Шоу-биз

    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Кинокартина посвящена истории творческого успеха рэпера

    22-летняя Кайли Дженнер с годовалой дочерью Сторми поддержала мужа на премьере документального фильма о нем – «Трэвис Скотт: Смотри, мама, я умею летать».

    Это мероприятие стало первым светским выходом для звездной малышки. Для важного события Кайли надела белоснежное облегающее платье с монобретелью на шее, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру и тонкую талию.

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    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке

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