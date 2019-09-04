Голограмма Уитни Хьюстон отправится в тур по Великобритании



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Уитни Хьюстон

Вместо певицы ее хиты будет исполнять голограмма

В 2020 году голограмма певицы Уитни Хьюстон, находившаяся в разработке много лет, отправится в турне по Великобритании. Об этом сообщает издание The Independent. Создатели проекта обещают поклонникам артистки нечто невероятное. Они старались сделать шоу максимально похожим на настоящий концерт.

Напомним, Уитни Хьюстон была одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки. Также она попала в Книгу рекордов Гиннеса как артистка с самым большим количеством наград.

Звезду нашли мертвой в гостиничном номере отеля в Беверли-Хиллз 11 февраля 2012 года. Следов насильственной смерти криминалисты не обнаружили, зато в крови певицы содержался кокаин. Дело закрыли как несчастный случай.

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