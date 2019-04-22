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    Шоу-биз

    «Голос країни-9»: известно имя победителя

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    instagram / goloskrainy_official - «Голос країни-9»: известно имя победителя
    instagram / goloskrainy_official

    За победу боролись двое участников

    В воскресенье 21 апреля состоялся суперфинал девятого сезона вокального шоу «Голос краъни». За победу на проекте боролись четверо участников - Оксана Муха из команды Дана Балана, самородок из Знаменки Андрей Хайат из команды Тины Кароль, Карина Арсентьева из команды Потапа и Виктория Олейник из Каменец-Подольского из команды Монатика.

    Шоу проходило в три этапа. Во время каждого зрители посредством голосования пропускали дальше в шоу сильных, пока в проекте не осталось двое суперфиналистов. Ими стали Карина Арсентьева и и Оксана Муха.

    Наконец, благодаря поддержке зрителей победительницей девятого сезона проекта «Голос країни» стала «реинкарнация Квитки Цисык», как тренеры назвали ее «душой украинского народа» Оксана Муха из команды Дана Балана.

    Кроме почетного звания «Голос країни» Оксана получила в подарок главный приз - квартиру в Киеве.

    Джерело: ru.tsn.ua

    Голос країни
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