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    Шоу-биз

    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать

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    Элтон Джон с партнером - Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Элтон Джон с партнером

    Пожилая женщина всегда поддерживала сына, но в день заключения брака с Дэвидом Фернишем не сдержалась

    Певец и музыкант Элтон Джон спустя два года после смерти своей матери признался, что иногда с ней приходилось нелегко. К примеру, в день заключения акта их с Дэвидом Фернишем гражданского партнерства 21 декабря 2005 года Шейла Дуайт внезапно превратилась из заботливой матери в настоящую мегеру.

    «Я был счастлив, как никогда в моей жизни. И вместе с тем, это был момент, когда моя мать казалась мне буйным социопатом», – вспоминает артист, слова которого приводит The Sun.

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    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать
    Гости на свадьбе Элтона Джона хотели убить его мать

    Причуды Шейлы начались, когда ее машина подъехала к дому ее сына в Виндзоре и она отказалась выходить из машины. Позже на церемонии влюбленные произносили свадебные клятвы, а она в это время громко болтала, явно пытаясь нарушить торжественность момента. Днем она не захотела присутствовать на праздничном ланче, а вечером на банкете была так груба с гостями, что супруга Оззи Осборна не выдержала и сказала молодожёну: «Я знаю, что она твоя мать, но мне хочется её убить».

    Когда гости произносили тосты, она вздыхала и всячески демонстрировала, что происходящее ей не нравится, кажется скучным и глупым. Всё это странно, если учесть что нетрадиционная ориентация сына Шейлу Дуайт никогда не пугала. Сам Элтон в итоге решил, что  всё дело было в материнской ревности.

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