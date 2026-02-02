«Ґреммі-2026»: повний перелік переможців
Альбом року – Debí Tirar Más Fotos Бед Банні
68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Los Angeles Time.
Перелік основних номінацій:
- Альбом року – Debí Tirar Más Fotos Бед Банні.
- Реп-альбом – GNX Кендрік Ламар.
- Запис року – Luther Кендрік Ламар із SZA.
- Пісня року – Wildflower Біллі Айліш і Фіннеас О'Коннелл.
- Найкращий новий артист – Олівія Дін.
- Продюсер року, некласична музика – Cirkut.
- Композитор року, некласична музика – Емі Аллен.
- Попсольне виконання – Messy Лола Янг.
- Попдует/групове виконання – Defying Gravity Синтія Еріво та Аріана Гранде.
- Попвокальний альбом – Mayhem Леді Гага.
- Танцювальний/електронний запис – End of Summer Tame Impala.
- Запис танцювальної попмузики – Abracadabra Леді Гага.
- Найкращий саундтрек до візуальних медіа – «Грішники» (Різні виконавці).
Нагадаємо, минулого року альбом року став альбом Beyoncé Cowboy Carter. Перемоги Бейонсе під час «Греммі-2025» за найкращий кантрі-альбом, найкращий кантрі-виконання дуету/групи та альбом року довели її загальну кількість статуеток «Греммі» у кар’єрі до 35, перевищивши попередній рекорд, який вона сама встановила.
