«Ґреммі-2026»: повний перелік переможців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Бед Банні отримав нагороду «Альбом року» за «Debi Tirar Mas Fotos
фото: reuters

Альбом року – Debí Tirar Más Fotos Бед Банні

68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Los Angeles Time.

Перелік основних номінацій:

  • Альбом року – Debí Tirar Más Fotos Бед Банні.
  • Реп-альбом – GNX Кендрік Ламар.
  • Запис року – Luther Кендрік Ламар із SZA.
  • Пісня року – Wildflower Біллі Айліш і Фіннеас О'Коннелл.
  • Найкращий новий артист – Олівія Дін.
  • Продюсер року, некласична музика – Cirkut.
  • Композитор року, некласична музика – Емі Аллен.
  • Попсольне виконання – Messy Лола Янг.
  • Попдует/групове виконання – Defying Gravity Синтія Еріво та Аріана Гранде.
  • Попвокальний альбом – Mayhem Леді Гага.
  • Танцювальний/електронний запис – End of Summer Tame Impala.
  • Запис танцювальної попмузики – Abracadabra Леді Гага.
  • Найкращий саундтрек до візуальних медіа – «Грішники» (Різні виконавці).
фото: Reuters

Нагадаємо, минулого року альбом року став альбом Beyoncé Cowboy Carter. Перемоги Бейонсе під час «Греммі-2025» за найкращий кантрі-альбом, найкращий кантрі-виконання дуету/групи та альбом року довели її загальну кількість статуеток «Греммі» у кар’єрі до 35, перевищивши попередній рекорд, який вона сама встановила.

