«Ґреммі-2026»: повний перелік переможців

68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Los Angeles Time.

Перелік основних номінацій:

Альбом року – Debí Tirar Más Fotos Бед Банні.

Реп-альбом – GNX Кендрік Ламар.

Запис року – Luther Кендрік Ламар із SZA.

Пісня року – Wildflower Біллі Айліш і Фіннеас О'Коннелл.

Найкращий новий артист – Олівія Дін.

Продюсер року, некласична музика – Cirkut.

Композитор року, некласична музика – Емі Аллен.

Попсольне виконання – Messy Лола Янг.

Попдует/групове виконання – Defying Gravity Синтія Еріво та Аріана Гранде.

Попвокальний альбом – Mayhem Леді Гага.

Танцювальний/електронний запис – End of Summer Tame Impala.

Запис танцювальної попмузики – Abracadabra Леді Гага.

Найкращий саундтрек до візуальних медіа – «Грішники» (Різні виконавці).

Нагадаємо, минулого року альбом року став альбом Beyoncé Cowboy Carter. Перемоги Бейонсе під час «Греммі-2025» за найкращий кантрі-альбом, найкращий кантрі-виконання дуету/групи та альбом року довели її загальну кількість статуеток «Греммі» у кар’єрі до 35, перевищивши попередній рекорд, який вона сама встановила.