Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило супер популярний проєкт Фольк-music

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Оксана Пекун розповіла про скандал навколо телепрограми Фольк-music
колаж: glavcom.ua

Оксана Пекун прокоментувала скандал із «Суспільним», яке закрило популярний проєкт Фольк-music

«Суспільне» знищило популярну телепрограму Фольк-music. Таку заяву зробила ведуча програми та народна артистка України Оксана Пекун. Співачка також поділилася в інтерв’ю блогеру Ростиславу Калацинському, як вона та її команда відродили цю суперпопулярну програму, пише «Главком».

За словами Оксани Пекун, програма Фольк-music мала неабияку популярність у період з 2008 по 2018 рік. Протягом 10 років програма виходила на Національному телебаченні. Співачка зізналася, що після того, як проєкт менеджери Суспільного мовлення вирішили оновити у 2018 році та змінити ведучу, він просто «перестав жити».

Оксана Пекун розповіла, що було з програмою Фольк-music, коли вона пішла з проєкту. «Вони просто використовували те, що ми назнімали... Потім запросили ведучих за гроші і вони щось робили, розумієте? І програма вмерла. Знаєте, що найголовніше? Треба любити те, що ти робиш. Найголовніше – це була щирість моя до людей. Я дуже люблю людей», – сказала артистка.

Також співачка висловилася щодо керівниці розважального напрямку «UA:Перший» Олександри Кольцової, яка неодноразово коментувала ситуацію щодо зміни авторського проєкту Фольк-music на програму «UA: Фольк».

«Я не хочу говорити про цю людину, бо це, вибачте, недоспівачка і недопродюсер, тому не хочу просто про неї говорити. Вона зіпсувала. Це напевно є українська жаба. Ну, українська жаба в душі в неї. Це я не про неї конкретно говорю, а про те, що це заздрість до того, що у нашої програми була неймовірна популярність, розумієте?» – висловилася Пекун.

На думку співачки, Олександра Кольцова не змогла зробити свого проєкту, який би мав успіх: «Вона так і не змогла. Ну що, покажіть мені хоч один якийсь проєкт, який вона зробила. Жодного проєкту. Навіть з цього вони могли зробити проєкт хороший, але він перестав жити».

 Фольк-music. Незламні українці: Ансамбль «ДИВО КАЛИНОВЕ» [Чернігівська обл.]

Артистка також прокоментувала випуску, які виходять на каналі Фольк-music на YouTube. За її словами, це не старі записи, співачка із командою продовжують займатися своєю справою, поширюючи українську етнічну музику. «Зараз ми виходимо в YouTube маленькою командою. У нас тепер не 20, а троє: Володя, я ведуча й Софія Тарасовська – це наша піар-менеджерка, відеомонтажерка, режисерка програм. Ми самі купили свою маленьку апаратуру. Їздимо до наших жіночок і дідусів, і бабусь. Їдемо до них, збираємо фоліанти, збираємо українські народні пісні. Тому що, крім нас ніхто цим не займається», – розповіла співачка.

Фольк-music. Незламні українці: Ансамбль «ПОЛІСЯНИ»

Оксана Пекун розповіла, що наразі збиранням фольклору ніхто не займаються лише поодинокі фольклористи, для яких це заняття є навчанням. Співачка зізналася, що часто чує від людей те, що вони чекають на повернення старого Фольк-music.

«Мене зустрічають на вулиці або десь на концертах, або навіть на зніманнях програми, вони кажуть: «Оксаночко, ми так хочемо ось цього красивого Folk Music, який був». А я їм кажу: «Ви знаєте, напевно, коли закінчиться війна, все-таки наша влада, або, може ми знайдемо такого спонсора для нашої програми і зможемо самі зробити цей прекрасний кольоровий, яскравий проєкт зі світлом, звуком, з прекрасними емоціями, з танцями. Але це все буде після війни». Кажу: «Дорогі мої, тому що зараз складно. Нам треба країну рятувати. Врятуємо країну – і будемо займатися тим», – розповіла артистка.

Мета програми Фольк-music полягала у відродженні української народної пісні та популяризації автентичної музики. Незмінною ведучою популярної програми була народна артистка України Оксана Пекун. Програма виходила в етер протягом 10 років на національному телебаченні з вересня 2008 року.

Однак у 2018 році керівництво каналу прийняло рішення оновити проєкт. Водночас Пекун та її чоловік, керівник і продюсер проєкту Олександр Коваленко тоді заявляли про «рейдерське захоплення». Адже нова програма має вийти вже з новим ведучим.

Нагадаємо, як у коментарі «Главкому» керівниця розважального напрямку «UA:Перший» Олександра Кольцова відкинула звинувачення Оксани Пекун та пояснила, що мова йде про оновлення програми для більшої її орієнтації на молодшу аудиторію. За її словами, до зйомок залучили найкращі камери, включили у роботу Станіслава Мєдвєдєва. Мовляв, програма стала привабливішою для «глядачів серед потрібного вікового сегмента молодшого віку».

Читайте також:

Теги: телебачення музика скандал співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей
Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві
27 грудня, 2025, 17:59
Тарас Цимбалюк відкрито розповів про стосунки з переможницею «Холостяка»
Тарас Цимбалюк зробив скандальну заяву про стосунки з переможницею «Холостяка»
5 сiчня, 11:50
Андрій Курило отримав опік очей, коли сусідка розпилила йому в обличчя перцевий балончик
У Львові сусідка розпилила перцевий балончик в обличчя ветерану. Поліція відреагувала (фото)
5 сiчня, 16:22
Корогодський заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
6 сiчня, 09:01
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12
Українці розкритикували нову пісню Тіни Кароль
Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
19 сiчня, 21:42
«Cуспільне» показало проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
Сьогодні, 09:56
Чемпіонат Європи з фехтування має відбутися у червні 2026 року
Естонія може втратити Чемпіонат Європи з фехтування, бо не хоче впускати в країну військових з Росії
1 сiчня, 12:50
Аргентина є чинним переможцем Чемпіонату світу, і подібні звинувачення створюють негативну атмосферу для підготовки до майбутньої світової першості
Поліція звинувачує Аргентинську федерацію футболу у корупційних злочинах
1 сiчня, 22:15

Шоу-біз

Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило супер популярний проєкт Фольк-music
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило супер популярний проєкт Фольк-music
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua