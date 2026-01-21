Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило супер популярний проєкт Фольк-music

Оксана Пекун прокоментувала скандал із «Суспільним», яке закрило популярний проєкт Фольк-music

«Суспільне» знищило популярну телепрограму Фольк-music. Таку заяву зробила ведуча програми та народна артистка України Оксана Пекун. Співачка також поділилася в інтерв’ю блогеру Ростиславу Калацинському, як вона та її команда відродили цю суперпопулярну програму, пише «Главком».

За словами Оксани Пекун, програма Фольк-music мала неабияку популярність у період з 2008 по 2018 рік. Протягом 10 років програма виходила на Національному телебаченні. Співачка зізналася, що після того, як проєкт менеджери Суспільного мовлення вирішили оновити у 2018 році та змінити ведучу, він просто «перестав жити».

Оксана Пекун розповіла, що було з програмою Фольк-music, коли вона пішла з проєкту. «Вони просто використовували те, що ми назнімали... Потім запросили ведучих за гроші і вони щось робили, розумієте? І програма вмерла. Знаєте, що найголовніше? Треба любити те, що ти робиш. Найголовніше – це була щирість моя до людей. Я дуже люблю людей», – сказала артистка.

Також співачка висловилася щодо керівниці розважального напрямку «UA:Перший» Олександри Кольцової, яка неодноразово коментувала ситуацію щодо зміни авторського проєкту Фольк-music на програму «UA: Фольк».

«Я не хочу говорити про цю людину, бо це, вибачте, недоспівачка і недопродюсер, тому не хочу просто про неї говорити. Вона зіпсувала. Це напевно є українська жаба. Ну, українська жаба в душі в неї. Це я не про неї конкретно говорю, а про те, що це заздрість до того, що у нашої програми була неймовірна популярність, розумієте?» – висловилася Пекун.

На думку співачки, Олександра Кольцова не змогла зробити свого проєкту, який би мав успіх: «Вона так і не змогла. Ну що, покажіть мені хоч один якийсь проєкт, який вона зробила. Жодного проєкту. Навіть з цього вони могли зробити проєкт хороший, але він перестав жити».

Фольк-music. Незламні українці: Ансамбль «ДИВО КАЛИНОВЕ» [Чернігівська обл.]

Артистка також прокоментувала випуску, які виходять на каналі Фольк-music на YouTube. За її словами, це не старі записи, співачка із командою продовжують займатися своєю справою, поширюючи українську етнічну музику. «Зараз ми виходимо в YouTube маленькою командою. У нас тепер не 20, а троє: Володя, я ведуча й Софія Тарасовська – це наша піар-менеджерка, відеомонтажерка, режисерка програм. Ми самі купили свою маленьку апаратуру. Їздимо до наших жіночок і дідусів, і бабусь. Їдемо до них, збираємо фоліанти, збираємо українські народні пісні. Тому що, крім нас ніхто цим не займається», – розповіла співачка.

Фольк-music. Незламні українці: Ансамбль «ПОЛІСЯНИ»

Оксана Пекун розповіла, що наразі збиранням фольклору ніхто не займаються лише поодинокі фольклористи, для яких це заняття є навчанням. Співачка зізналася, що часто чує від людей те, що вони чекають на повернення старого Фольк-music.

«Мене зустрічають на вулиці або десь на концертах, або навіть на зніманнях програми, вони кажуть: «Оксаночко, ми так хочемо ось цього красивого Folk Music, який був». А я їм кажу: «Ви знаєте, напевно, коли закінчиться війна, все-таки наша влада, або, може ми знайдемо такого спонсора для нашої програми і зможемо самі зробити цей прекрасний кольоровий, яскравий проєкт зі світлом, звуком, з прекрасними емоціями, з танцями. Але це все буде після війни». Кажу: «Дорогі мої, тому що зараз складно. Нам треба країну рятувати. Врятуємо країну – і будемо займатися тим», – розповіла артистка.

Мета програми Фольк-music полягала у відродженні української народної пісні та популяризації автентичної музики. Незмінною ведучою популярної програми була народна артистка України Оксана Пекун. Програма виходила в етер протягом 10 років на національному телебаченні з вересня 2008 року.

Однак у 2018 році керівництво каналу прийняло рішення оновити проєкт. Водночас Пекун та її чоловік, керівник і продюсер проєкту Олександр Коваленко тоді заявляли про «рейдерське захоплення». Адже нова програма має вийти вже з новим ведучим.

Нагадаємо, як у коментарі «Главкому» керівниця розважального напрямку «UA:Перший» Олександра Кольцова відкинула звинувачення Оксани Пекун та пояснила, що мова йде про оновлення програми для більшої її орієнтації на молодшу аудиторію. За її словами, до зйомок залучили найкращі камери, включили у роботу Станіслава Мєдвєдєва. Мовляв, програма стала привабливішою для «глядачів серед потрібного вікового сегмента молодшого віку».