Пісня Румунії на Євробаченні потрапила під критику через сексуальний підтекст

Дослідники стверджують, що наративи пісні Choke Me є небезпечними

Заявка Румунії на Євробаченні-2026 у Відні Choke Me у виконанні Alexandra Căpitănescu опинилася під шквалом хейту за два місяці до конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Що не сподобалося у тексті

Композиція, у якій фраза «choke me» («задуши мене») повторюється 30 разів протягом трьох хвилин, була названа правозахисниками небезпечною та необачною. Активісти проти сексуального насильства стверджують, що трек гламуризує практику сексуального задушення – небезпечну дію, яка може призвести до незворотних пошкоджень мозку або навіть смерті. Текст пісні, що містить фрази «мені важко дихати» та «нехай мої легені вибухнуть», викликав хвилю обурення в мережі, де фанати конкурсу закликають до дискваліфікації Румунії або негайної зміни слів.

Хто виступає проти пісні

Професорка права Даремського університету Клер Макглінн, авторка праць про вплив екстремального контенту, висловила серйозне занепокоєння вибором Румунії. Вона наголосила, що просування такої пісні організаторами Євробачення сприяє нормалізації небезпечних практик серед молоді. За словами Макглінн, медичні дослідження підтверджують, що часте перекриття кисню під час сексу спричиняє структурні зміни в мозку жінок, провокуючи депресію та тривожність. Експертка вважає, що популярна культура в цьому випадку грає життями молодих жінок, змушуючи їх погоджуватися на потенційно фатальні дії через медійний тиск та ілюзію нормальності.

Як відреагувала представниця Румунії

Сама виконавиця Александра Капітанеску відкидає звинувачення у пропаганді насильства. Вона пояснює, що текст пісні є суто метафоричним і описує почуття емоційного перевантаження, задухи від невпевненості в собі та внутрішньої боротьби. Проте психологи та блогери, зокрема представники норвезької спільноти ESC Norway, вважають таке виправдання маніпулятивним. Вони зазначають, що автори пісні свідомо використовують тему, яка є трендовою в порнокультурі, щоб створити штучну скандальність навколо виступу. На думку фахівців, використання подібних образів на сцені «сімейного» шоу є безвідповідальним кроком.

Майбутня доля пісні

Історія конкурсу знає багато випадків, коли Європейська мовна спілка змушувала артистів змінювати тексти пісень. До прикладу, цьогорічна заявка Ізраїлю містила невідомі рядки, які довелося замінити, аби пройти цензуру. Минулого року через скаргу BBC було змінено слова мальтійської пісні через нецензурну гру слів, а в попередні роки під заборону потрапляли навіть поодинокі лайливі слова. Наразі кліп на Choke Me все ще доступний на офіційних ресурсах конкурсу, а BBC поки не подавала офіційної скарги.

Нагадаємо, що Alexandra Căpitănescu вразила журі своєю енергійною подачею пісні Choke me та цікавими вокальними ходами, як-от вкрапленнями академічного співу під час приспіву рок-композиції. Завдяки цьому вона і отримала право представляти Румунію на Євробаченні-2026 у Відні.