Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Пісня Румунії на Євробаченні потрапила під критику через сексуальний підтекст

glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Александра Капітанеску здобула перемогу в національному відборі Румунії з піснею Choke me
фото: Eurovision

Дослідники стверджують, що наративи пісні Choke Me є небезпечними

Заявка Румунії на Євробаченні-2026 у Відні Choke Me у виконанні Alexandra Căpitănescu опинилася під шквалом хейту за два місяці до конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Що не сподобалося у тексті

Композиція, у якій фраза «choke me» («задуши мене») повторюється 30 разів протягом трьох хвилин, була названа правозахисниками небезпечною та необачною. Активісти проти сексуального насильства стверджують, що трек гламуризує практику сексуального задушення – небезпечну дію, яка може призвести до незворотних пошкоджень мозку або навіть смерті. Текст пісні, що містить фрази «мені важко дихати» та «нехай мої легені вибухнуть», викликав хвилю обурення в мережі, де фанати конкурсу закликають до дискваліфікації Румунії або негайної зміни слів.

Хто виступає проти пісні

Професорка права Даремського університету Клер Макглінн, авторка праць про вплив екстремального контенту, висловила серйозне занепокоєння вибором Румунії. Вона наголосила, що просування такої пісні організаторами Євробачення сприяє нормалізації небезпечних практик серед молоді. За словами Макглінн, медичні дослідження підтверджують, що часте перекриття кисню під час сексу спричиняє структурні зміни в мозку жінок, провокуючи депресію та тривожність. Експертка вважає, що популярна культура в цьому випадку грає життями молодих жінок, змушуючи їх погоджуватися на потенційно фатальні дії через медійний тиск та ілюзію нормальності.

Як відреагувала представниця Румунії

Сама виконавиця Александра Капітанеску відкидає звинувачення у пропаганді насильства. Вона пояснює, що текст пісні є суто метафоричним і описує почуття емоційного перевантаження, задухи від невпевненості в собі та внутрішньої боротьби. Проте психологи та блогери, зокрема представники норвезької спільноти ESC Norway, вважають таке виправдання маніпулятивним. Вони зазначають, що автори пісні свідомо використовують тему, яка є трендовою в порнокультурі, щоб створити штучну скандальність навколо виступу. На думку фахівців, використання подібних образів на сцені «сімейного» шоу є безвідповідальним кроком.

Майбутня доля пісні

Історія конкурсу знає багато випадків, коли Європейська мовна спілка змушувала артистів змінювати тексти пісень. До прикладу, цьогорічна заявка Ізраїлю містила невідомі рядки, які довелося замінити, аби пройти цензуру. Минулого року через скаргу BBC було змінено слова мальтійської пісні через нецензурну гру слів, а в попередні роки під заборону потрапляли навіть поодинокі лайливі слова. Наразі кліп на Choke Me все ще доступний на офіційних ресурсах конкурсу, а BBC поки не подавала офіційної скарги. 

Нагадаємо, що Alexandra Căpitănescu вразила журі своєю енергійною подачею пісні Choke me та цікавими вокальними ходами, як-от вкрапленнями академічного співу під час приспіву рок-композиції. Завдяки цьому вона і отримала право представляти Румунію на Євробаченні-2026 у Відні. 

Теги: Євробачення скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua