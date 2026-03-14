Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу

Ілля Мандебура
Felicia відома своїм зухвалим і провокаційним образом
фото: Eurovision

Felicia виявилася не в захваті від участі Ізраїлю в конкурсі 

Представниця Швеції на Євробаченні-2026, співачка Felicia, опинилася в центрі гучного скандалу після свого інтерв'ю газеті Dagens Nyheter. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroMix. 

Слова Felicia про участь Ізраїлю

Одразу після перемоги у національному відборі артистка відкрито заявила, що, на її думку, Ізраїль не має права брати участь у пісенному конкурсі цього року. Свою позицію вона обґрунтувала триваючим військовим конфліктом та людськими стражданнями, зазначивши, що важко зосереджуватися на музиці, коли навколо стільки вбивств. Ці слова миттєво викликали резонанс у медіапросторі, підігріваючи і без того гострі дискусії щодо допуску ізраїльської делегації до ювілейного 70-го шоу у Відні.

Відповідь шведського мовника на висловлювання своєї представниці

Шведський національний мовник SVT підтримав право на власну думку своєї артистки. Програмна директорка мовника Ева Бекман підкреслила, що телекомпанія не збирається контролювати особисті переконання виконавиці, бо вона є незалежною. Вона наголосила, що свобода слова є фундаментальним принципом, який поширюється на всіх учасників, навіть якщо вони представляють країну на міжнародній арені. 

Заява організаторів Євробачення

Європейська мовна спілка відреагувала на ситуацію через директора конкурсу Мартіна Гріна. Хоча організатори підтвердили повагу до свободи слова, вони нагадали, що Євробачення діє за суворими правилами, розробленими для забезпечення нейтралітету та безпечного середовища для всіх учасників. EBU офіційно зв’язалася зі шведським мовником SVT, щоб переконатися, що Felicia чітко поінформована про свої обов'язки як офіційної представниці країни. Організатори наголосили на важливості збереження аполітичного характеру заходу та захисту цілісності конкурсу від зовнішніх конфліктів.

Нагадаємо, що перемогу в національному відборі Швеції на Євробаченні здобула зірка внутрішньої музичної сцени. Felicia виступить на конкурсі у Відні з піснею My System («Моя система»).

