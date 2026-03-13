Голова Австрії на Євробаченні пішов з посади через звинувачення у домаганнях

Роланд Вайсманн провів 30 років у структурі ORF та розраховував на другу поспіль каденцію

Неочікуваний репутаційний удар стався для Роланда Вайсманна за два місяці до домашнього Євробачення

Австрійський національний мовник ORF, який має приймати ювілейне 70-те Євробачення, опинився в центрі репутаційної кризи: 9 березня 2026 року генеральний директор телерадіокомпанії Роланд Вайсманн офіційно пішов у відставку через серйозні звинуваченння. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу

Причиною такого радикального кроку стали серйозні звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті однією зі співробітниць ORF. Попри те, що 57-річний Вайсманн категорично заперечує свою провину, рада мовника прийняла рішення про зміну керівництва, щоб уникнути подальшої шкоди іміджу напередодні масштабного міжнародної події.

Згідно з офіційною заявою ORF, звинувачення стосуються подій початку каденції Вайсманна у 2022 році. Подробиці інциденту наразі не розголошуються, проте наглядова рада наполягає на швидкому та прозорому розслідуванні. Адвокат ексдиректора Олівер Шербаум заявив, що його клієнту навіть не надали повного тексту скарги, а відставка була добровільним жестом. Захист Вайсманна також готує позови проти ORF, стверджуючи, що оприлюднення непідтвердженої інформації в медіа порушує особисті права посадовця та є передчасним кроком до завершення офіційного розслідування. У прощальній заяві ORF подякувала Роланду Вайсманну за 30 років відданої роботи в компанії, де він пройшов шлях від рядового співробітника до очільника найбільшого медіахолдингу країни.

Хто очолить ORF

Виконувачкою обов’язків генерального директора ORF призначена Інгрід Турнхер – ветеранка австрійської журналістики та керівниця радіомовлення ORF. Саме їй доведеться взяти на себе відповідальність за фінальний етап підготовки до Євробачення-2026, яке вже супроводжується численними суперечками, зокрема через напружену ситуацію навколо участі Ізраїлю. Вайсманн, який очолював мовника протягом чотирьох років, сподівався отримати другий п’ятирічний термін наприкінці 2026 року, проте нинішній скандал фактично поставив хрест на його подальшій кар’єрі в структурі національного телебачення.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.