Головна кінопремія року: коли і де українці зможуть подивитися Оскар-2026

15 березня 2026 року відбудеться 98-ма церемонія вручення премії «Оскар». Традиційно захід пройде в театрі Dolby у Лос-Анджелесі та збере провідних зірок світового кіно. Про це повідомляє «Главком».

Українські глядачі також зможуть подивитися церемонію у прямому ефірі.

Коли дивитися «Оскар-2026»

Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня.

Розклад за київським часом:

23:00 – початок передшоу;

00:30 – трансляція червоної доріжки;

01:00 – початок церемонії нагородження.

Де дивитися трансляцію

У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою.

Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.

Хто проведе церемонію

Ведучим «Оскара-2026» стане американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль проводитиме церемонію.

Цьогоріч найбільше номінацій отримала стрічка «Грішники» (Sinners) — фільм представлений одразу у 16 категоріях.

Другим за кількістю номінацій став фільм «Битва за битвою» (One Battle After Another), який претендує на 13 нагород.

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.

Як повідомлялось, серед претендентів на премії – жодної української документалки. Українські глядачі очікували на номінацію у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» стрічки «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова.

Не опинились у списках номінантів і два короткометражні документальні фільми – «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої та британська стрічка «Камінь, папір, ножиці» з українським актором Олександром Рудинським.