Головна кінопремія року: коли і де українці зможуть подивитися Оскар-2026

Іванна Гончар
15 березня 2026 року відбудеться 98-ма церемонія вручення премії «Оскар». Традиційно захід пройде в театрі Dolby у Лос-Анджелесі та збере провідних зірок світового кіно. Про це повідомляє «Главком».

Українські глядачі також зможуть подивитися церемонію у прямому ефірі.

Коли дивитися «Оскар-2026»

Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня.

Розклад за київським часом:

  • 23:00 – початок передшоу;
  • 00:30 – трансляція червоної доріжки;
  • 01:00 – початок церемонії нагородження.

Де дивитися трансляцію

У світі церемонію транслюватимуть телеканал ABC та стримінгова платформа Hulu. В Україні подію ексклюзивно покаже телеканал «Суспільне Культура». Трансляція відбуватиметься з українським перекладом та супроводом жестовою мовою.

Коментуватиме церемонію актор і режисер Олексій Гнатковський, який також стане ведучим передшоу.

Хто проведе церемонію

Ведучим «Оскара-2026» стане американський комік і телеведучий Конан О’Браєн. Він уже вдруге поспіль проводитиме церемонію.

Цьогоріч найбільше номінацій отримала стрічка «Грішники» (Sinners) — фільм представлений одразу у 16 категоріях.

Другим за кількістю номінацій став фільм «Битва за битвою» (One Battle After Another), який претендує на 13 нагород.

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та досягнення світового кінематографа за минулий рік.

Як повідомлялось, серед претендентів на премії – жодної української документалки. Українські глядачі очікували на номінацію у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» стрічки «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова.

Не опинились у списках номінантів і два короткометражні документальні фільми – «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої та британська стрічка «Камінь, папір, ножиці» з українським актором Олександром Рудинським.

Сергій Кулибишев: «У кожному з цих героїв є частинка мене»
«Ховаючи колишню». Інтерв'ю з режисером, що створив серіал-сенсацію
22 лютого, 16:00
Марія Єфросиніна висловилася про сексуальне насильство, яке пережили українці під час російського вторгнення
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
17 лютого, 14:13
Роберт Дюваль сформував репутацію актора, який однаково переконливо працював як у великих голлівудських проєктах, так і в незалежному кіно
Помер актор «Хрещеного батька» Роберт Дюваль: легенді кіно було 95 років
16 лютого, 21:39
Кінопрем'єри 19 лютого 2026 року
Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня
19 лютого, 14:04
Режисером роботи став Володимир Мула, який уже мав досвід знімання фільмів про футбол
Між футболом і фронтом: у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення» про братів Михайленків
19 лютого, 16:49
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
25 лютого, 08:25
Кінопрем'єри 26 лютого 2026 року
«Мавка» за мільйон доларів та сьомий «Крик». Кінопрем'єри тижня
25 лютого, 22:30
Paramount сформувала нового гіганта Голлівуду
Paramount Skydance придбала Warner Bros за $110 млрд
27 лютого, 21:43
Кінопрем'єри тижня 5 березня 2026
«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня
4 березня, 12:01

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
