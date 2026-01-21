Головна Скотч Шоу-біз
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
«Cуспільне» показало проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Новий дизайн сцени Національного відбору відрізняється за попередні

Стало відомо, якою буде сцена Національного відбору на Євробачення 2026. «Суспільне мовлення» показало макети сцени, де в лютому виступатимуть фіналісти Національного відбору. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне». 

Цьогоріч організатори Нацвідбору вирішили зробити оригінальний дизайн сцени та самого приміщення, де відбудеться фінал Нацвідбору. За словами креативного продюсера Нацвідбору Германа Нєнова, цього року дизайн сцени мав бути не схожим на попередні Нацвідбори. Тому для створення сцени організатори застосували нові технологічні рішення. 

До сцени додали рухомі елементи та підлоговий екран, щоб відрізнити її від дизайнів минулих років. «Нашою метою було створити сцену, яка давала б одразу кілька сценічних майданчиків і залишалася максимально гнучкою для режисерських рішень. Завдяки роботі команд Starlight Production цей задум вдалося точно уловити й реалізувати перфектно», – розповів продюсер.

Крім цього, змінилося розташування столу з журі, експерти тепер сидітимуть збоку. А великий стіл, де вони раніше сиділи, приберуть. Також біля сцени з'явиться балкон, де стоятимуть фіналісти Нацвідбору.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Також 15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. 

Євробачення музика конкурс

