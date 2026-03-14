Представник Мальти на Євробаченні назвав українську пісню серед улюблених з конкурсу

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Aidan отримав право представляти Мальту з піснею Bella
фото: Eurovision

До вподоби Aidan була одна з відносно нових заявок України на конкурсі

Представник Мальти на Євробаченні-2026 поділився своїми найулюбленішими піснями з головного музичного конкурсу Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співака. 

Хто увійшов до переліку?

Під час відповіді на «питання зі свого ковбойського капелюха» Айдан витягнув листок із запитанням: «Які твої 5 улюблених пісень Євробачення?». Відповідаючи, мальтійський співак насамперед згадав трек Teresa & Maria від українських виконавиць Jerry Heil та Alyona Alyona. Ця композиція представляла Україну на Євробаченні-2024 і за підсумками фіналу посіла третє місце. Коментуючи свій вибір, він зазначив: «Я просто люблю цю пісню, а виступ був дуже гарним». 

Також мальтієць згадав дві заявки, які були на Євробаченні-2017 у Києві: переможця конкурсу з Португалії Salvador Sobral з Amar Pelos Dois та срібного призера з Болгарії Kristian Kostov з Beautiful Mess. Окрім них до переліку увійшли Loreen – Euphoria (Швеція, 2012) та Cesár Sampson – Nobody But You (Австрія, 2018)

Активність Aidan перед конкурсом у Відні

Після своєї перемоги Айдан одразу активізувався у медіапросторі, регулярно з’являючись на подіях, пов’язаних з Євробаченнях. Окрім посилення активності у соцмережах, співак також виступив у межах національних відборів до конкурсу в Литві, Сан-Марино, Австрії та Болгарії. Крім того, артист запланував промотур напередодні конкурсу: він виступить на кількох євробаченських вечірках, де учасники традиційно представляють свої пісні міжнародній аудиторії.

Про Aidan

Без перебільшення один з топових виконавців Мальти Aidan Cassar, більш знаний як просто Aidan, пережив драму на мальтійських відборах двічі. Спершу в 2022 році він зупинився за крок від поїздки на Євробачення, поступившись лише майбутній переможниці Еммі Мускат, а у 2023 році був дискваліфікований за порушення правил просування своєї пісні. 

На фоні цього виконавець вирішив суттєво переосмислити свій шлях на конкурсах. Його дві попередні заявки, Ritmu і Reġina, були більш танцювальними і швидкими, а ось Bella є чуттєвою баладою, яка супроводжується цікавим номером. Цікавою така зміна є й тому, що однією зі співавторок є згадана вище Sarah Bonnici, у якої в 2024 році на конкурсі в Мальме була енергійна пісня Loop зі складною хореографією. Співак використав у тексті три мови: англійську, мальтійську, а також італійську – саме на основі слів «che bella» («красуне») і будується приспів композиції. 

Нагадаємо, що стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні, одним з яких буде і Aidan. У Leleka буде напружена конкуренція за вихід до фіналу головного музичного конкурсу Європи. 

Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу
