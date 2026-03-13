Дві арени замість однієї: що пропонував Інсбрук у своїй заявці для Євробаченні

Ілля Мандебура
Інсбрук планував створити більше простору для залучення фанатів конкурсу
фото: Olympiaworld Innsbruck

Інсбрук поступився Відню у перегонах за прийом головного музичного конкурсу Європи

Завдяки запиту на доступ до публічної інформації стали відомі деталі заявки Інсбрука на проведення 70-го Євробачення, яке врешті пройде у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Standart. 

Задумка конкурсу

Під гаслом «Together on top» місто пропонувало унікальну альпійсько-урбаністичну концепцію. Організатори планували поєднати сучасну музичну субкультуру з традиційними тирольськими цінностями. Серед креативних ідей були польоти учасників конкурсу в гондолах над містом, виступи філармонічного оркестру на гірському хребті Нордкетте та символічне запалення олімпійської чаші на трампліні Бергізель під час жеребкування півфіналів.

Дві арени для перегляду шоу

Головною особливістю пропозиції Інсбрука було розділення ключових зон конкурсу. Сама «Олімпіягалле» мала стати сценою для виступів, тоді як «гринрум» де артисти очікують на результати, планували винести в окремий сусідній павільйон. Це дозволило б продавати додаткові квитки та залучити до 15 тисяч глядачів безпосередньо на місці події. Крім того, на стадіоні «Тіволі» планували облаштувати фан-зону з гігантськими екранами за прикладом Базеля-2025, що збільшило б кількість фанатів ще на 17 000 осіб. Проте ORF віддав перевагу Відню, оскільки столична «Штадтхалле» дозволяє розмістити всю необхідну інфраструктуру в одній будівлі, що простіше логістично.

Фінансові деталі

Загальний бюджет на всі ідеї також був детально прорахований: 3,7 млн євро відводилися на оренду та експлуатацію залів, 4 млн євро – на безпеку та техніку, а також по 2 млн євро на пресцентр і проєктний менеджмент. Загалом витрати на транспорт та Eurovision Village мали скласти ще понад 2 млн євро. Цікавим пунктом плану було залучення Збройних сил Австрії для допомоги в охороні та логістиці. Місто сподівалося, що армія надасть підтримку безкоштовно заради піару та навчання, проте військові експерти зазначають, що такі послуги зазвичай потребують оплати, і цей фактор також міг вплинути на остаточне рішення мовника.

Розважальна програма

Для створення незабутнього досвіду Інсбрук підготував насичену культурну програму для делегацій та преси. Пропозиція включала шестигодинні походи на льодовик зі сніговими майстер-класами, дегустації крафтового пива та джину, а також екстремальні поїздки по крижаному жолобу в Ігльсі. Місто прагнуло, щоб кожен учасник став творцем контенту для соціальних мереж, демонструючи австрійську ідентичність через спорт та гори. Хоча цей план залишився лише на папері через перемогу «економічно привабливішої» пропозиції Відня, оприлюднені візуалізації демонструють, що Інсбрук мав цікаві задумки та був готовий прийняти конкурс на найвищому рівні.

Нагадаємо, що став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні. Автором став відомий німецький фахівець Флоріан Відер, для якого це вже десята робота в межах конкурсу. 

