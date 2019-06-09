Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину



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Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Свадьба певицы состоится в Италии

8 июня «пчелке» Алине Гросу исполнилось 24, и этот день певица встретила в статусе замужней женщины

Об этом именинница объявила в своем Instagram и выложила фото с новоиспеченным мужем.

«С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужем девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее до моего дня рождения!)) Теперь я точно буду говорить, что мое сердце несвободно. В нем есть много-много любви. Ведь родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше», - поделилась радостью Алина.

Мужчину Алины зовут Александром, он молодой бизнесмен.

«Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня), чтобы точно запомнить. И приветствовать друг друга каждый год с этим событием!» - отметила она.

А потом Алина выложила фото, на которых наконец видно лицо ее избранника.

Как известно, свадьба Гросу состоится в Италии - в Венеции и Вероне. А девичник Алина уже отгуляла в Праге с лучшими подругами.

Джерело: Табло ID