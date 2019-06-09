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    Шоу-биз

    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину

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    <p>Алина Гросу</p> <p>instagram.com/alina_grosu/</p> - Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину

    Алина Гросу

    instagram.com/alina_grosu/

    Свадьба певицы состоится в Италии

    8 июня «пчелке» Алине Гросу исполнилось 24, и этот день певица встретила в статусе замужней женщины

    Об этом именинница объявила в своем Instagram и выложила фото с новоиспеченным мужем.

    «С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужем девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее до моего дня рождения!)) Теперь я точно буду говорить, что мое сердце несвободно. В нем есть много-много любви. Ведь родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше», - поделилась радостью Алина.

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    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    Гросу объявила о замужестве и впервые показала своего мужчину
    instagram.com/alina_grosu/

    Мужчину Алины зовут Александром, он молодой бизнесмен.

    «Свадьба еще будет, а вот роспись уже была (1 июня), чтобы точно запомнить. И приветствовать друг друга каждый год с этим событием!» - отметила она.

    А потом Алина выложила фото, на которых наконец видно лицо ее избранника.

    Как известно, свадьба Гросу состоится в Италии - в Венеции и Вероне. А девичник Алина уже отгуляла в Праге с лучшими подругами.

    Джерело: Табло ID

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