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    Шоу-биз

    Грязное дефиле: «Топ-моделям по-украински» вырыли глубокую яму

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    <p>Владимир Демчинский</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Грязное дефиле: «Топ-моделям по-украински» вырыли глубокую яму

    Владимир Демчинский

    Фото: пресс-служба

    Создатели пытаются всем доказать, что на шоу нет невыполнимых испытаний

    Главный режиссер реалити «Топ-модели по-украински» Стас Котеленец расскрыл секрет съемок шоу. Оказывается, перед каждой съемкой задание тестируется или командой проекта, или кем-то из экспертов. В одном из экспериментов приняли участие ведущая Алла Костромичева и эксперт Владимир Демчинский.

    «Одно из дефиле мы снимали под Киевом, – рассказывает Вова. – Всех секретов раскрывать не буду. Но, по задумке, участницы до начала дефиле должны были выбраться из довольно глубокой ямы, которую заранее вырыли в лесу. Никто не понимал, получится ли у девушек преодолеть такой барьер. Решил опробовать яму на себе. Конечно, физически я сильнее и выше наших участниц, да и каблуков на мне не было (смеется). В общем, из ямы выбрался легко. И получил огромное удовольствие от того, что приобщился к процессу», - признался эксперт журналистам Нового канала.

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    Топ-модель по-украински Алла Костромичева
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