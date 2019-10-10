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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца

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    Гвинет Пэлтроу - Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу

    Звезда также дала интервью

    47-летняя Гвинет Пэлтроу стала героиней специального выпуска американского Elle Женщина в Голливуде. На одной из обложек актриса предстала в откровенном образе.

    Звезда фильма «Вид сверху лучше» доказала, что находится в отличной форме, снявшись полуобнаженной. На черно-белом снимке Гвинет в брюках с подтяжками позировала знаменитому фотографу Зои Гроссман. Пикантные места актриса прикрыла руками и смеялась, от чего кадр получился очень живым.

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    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца
    Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца

    Пэлтроу также дала интервью, в котором рассказала, как ее Goop из недельной имейл-рассылки превратился в мультимиллионную империю. Гвинет оставила актерскую карьеру из-за бизнеса, однако вернулась на экраны в сериале «Политик», режиссером которого выступил ее муж Брэд Фэлчак.

    «По материнским качествам мы с моим персонажем очень схожи. Да и во многих других аспектах моей жизни», — поделилась звезда.

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