Гвинет Пэлтроу обнажилась для обложки глянца



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Гвинет Пэлтроу

Звезда также дала интервью

47-летняя Гвинет Пэлтроу стала героиней специального выпуска американского Elle Женщина в Голливуде. На одной из обложек актриса предстала в откровенном образе.

Звезда фильма «Вид сверху лучше» доказала, что находится в отличной форме, снявшись полуобнаженной. На черно-белом снимке Гвинет в брюках с подтяжками позировала знаменитому фотографу Зои Гроссман. Пикантные места актриса прикрыла руками и смеялась, от чего кадр получился очень живым.

Пэлтроу также дала интервью, в котором рассказала, как ее Goop из недельной имейл-рассылки превратился в мультимиллионную империю. Гвинет оставила актерскую карьеру из-за бизнеса, однако вернулась на экраны в сериале «Политик», режиссером которого выступил ее муж Брэд Фэлчак.

«По материнским качествам мы с моим персонажем очень схожи. Да и во многих других аспектах моей жизни», — поделилась звезда.

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