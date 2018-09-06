Дэнни Бойл отказался снимать «Бонда 25» из-за любви к оригиналу



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Дэнни Бойл

О причинах отказала от съемок режиссер рассказал в откровенном интервью

За считанные недели до начала съемок «Бонд 25» остался без режиссера из-за неких таинственных «творческих разногласий» между Дэнни Бойлом и командой продюсеров Бондианы (включая Дэниела Крэйга, который должен в последний раз вернуться к роли агента 007). В новом интервью Бойл прокомментировал решение уйти из Бондианы.

Это интервью режиссер дал изданию Radio Times за 5 дней до официального объявления об уходе из Бондианы, но опубликовано оно было лишь сейчас. В интервью Бойл говорит о том, что с детства является страстным поклонником Бондианы – что неожиданно оказалось проблемой:

«В детстве эти книги были для меня всем. Я перечитывал их десятки раз, – вспоминает Бойл. – Как и все остальные, я видел фильмы, но к тому моменту я уже прочитал книги, так что у меня было другое представление о персонажах».

«Мне кажется, для ценителя Бондианы это невозможная задача – написать сценарий или поставить фильм про Бонда. Ты застрянешь в багаже собственных знаний о нем. А продюсеры хотят, чтобы ты предложил свежее видение».

Прямо сейчас MGM подыскивает нового кандидата в режиссерское кресло, но, при всей спешке, очень высока вероятность, что премьера «Бонда 25» - сейчас намеченная на октябрь 2019 – будет перенесена.

Джерело: popcornnews