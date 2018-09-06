Пенелопа Крус подалась в шпионки
-
Розсилка
Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь и Вагнер Моура влились в актерский состав шпионской драмы «Wasp Network»
Ранее свое участие в проекте французского режиссера Оливье Ассайаса подтвердили Педро Паскаль и Эдгар Рамирес.
Лента, основанная на книге Фернандо Морайса «Последний солдат Холодной войны», расскажет историю пяти кубинских политических заключенных, в конце 1990-х попавших в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и терроризме.
Какие именно роли достались актерам, пока неизвестно.
Ожидается, что съемки «Wasp Network» начнутся в начале следующего года.
Пенелопу Крус этим летом можно было увидеть на большом экране в байопике «Эскобр», где она сыграла любовницу известного наркобарона. А вот появление Гаэля Гарсия Берналя еще впереди, новый фильм с его участие – «Воспитательница», выйдет в российский прокат 20 декабря. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/penelopa-krus-podalas-v-shpionki/
Джерело: Киноафиша