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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус подалась в шпионки

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус подалась в шпионки
    Пенелопа Крус

    Пенелопа Крус, Гаэль Гарсия Берналь и Вагнер Моура влились в актерский состав шпионской драмы «Wasp Network»

     Ранее свое участие в проекте французского режиссера Оливье Ассайаса  подтвердили Педро Паскаль и Эдгар Рамирес.

    Лента, основанная на книге Фернандо Морайса «Последний солдат Холодной войны», расскажет историю пяти кубинских политических заключенных, в конце 1990-х попавших в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и терроризме.

    Какие именно роли достались актерам, пока неизвестно.

    Ожидается, что съемки «Wasp Network» начнутся в начале следующего года.

    Пенелопу Крус этим летом можно было увидеть на большом экране в байопике «Эскобр», где она сыграла любовницу известного наркобарона. А вот появление Гаэля Гарсия Берналя еще впереди, новый фильм с его участие – «Воспитательница», выйдет в российский прокат 20 декабря. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/penelopa-krus-podalas-v-shpionki/

    Джерело: Киноафиша

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