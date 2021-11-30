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    Харчишин рассказал, что у него обнаружили рак

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    Харчишин рассказал, что у него обнаружили рак
    Фото из открытых источников

    Артист поделился, что 10 лет назад от рака умер его брат

    Лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин летом перенёс сложную операцию. Врачи заподозрили у артиста заболевание онкологического характера и без замедлений решили оперировать. Во время операции у артиста был удалён орган, который пострадал во время ДТП в 2007 году.

    По словам артиста, в 2011 году от онкологии умер его брат, а через 10 лет и сам Валерий оказался в такой же ситуации, но его к счастью удалось спасти.

    Врачи сказали, что артисту нужно восстанавливаться как минимум месяц, но на 6 день после операции певец уже выступал в Мариуполе, он принял участие в концерте ко Дню независимости. Первые три песни артист пел сидя на стуле.

    Напомним, что ранее украинский модельер Андре Тан сообщал, что был на волоске от смерти целых три раза, но врачи его спасли. После этих случаев мужчина не боится смерти.

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    Теги: артист умер время
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    Харчишин рассказал, что у него обнаружили рак