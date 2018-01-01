Харви Вайнштейн собирается подать в суд на Уму Турман 

Голливудский скандал набирает обороты

Скандал с Харви Вайнштейном, разгоревшийся в октябре прошлого года, набирает новые обороты. Спустя месяц после первых журналистских публикаций Ума Турман публично осудила продюсера. Актриса заявила, что Вайнштейн не заслуживает пули и должен страдать немедленно. В интервью газете The New York Times Турман обвинила Вайштейна в домогательствах во



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Ума Турман и Харви Вайнштейн

Голливудский скандал набирает обороты

Скандал с Харви Вайнштейном, разгоревшийся в октябре прошлого года, набирает новые обороты. Спустя месяц после первых журналистских публикаций Ума Турман публично осудила продюсера. Актриса заявила, что Вайнштейн не заслуживает пули и должен страдать немедленно. В интервью газете The New York Times Турман обвинила Вайштейна в домогательствах во время съемок картины «Убить Билла».

Харви Вайштейн не остался в долгу и подал в суд иск, утверждая, что они с Умой всегда были дружны. Доказательством служат совместные фотографии Вайнштейна и Турман. Кроме того, адвокаты продюсера ответили на обвинение в домогательстве. По их версии, Вайнштейн действительно вел себя неподобающе, потому что расценивал поведение Турман неправильно. Продюсер принес актрисе свои извинения.

Турман также заявляла об изнасиловании, адвокаты Вайнштейна отрицают обвинения. Продюсера удивляет, что спустя 25 лет дружбы Турман сделала его своим врагом.

Напомним, что Ума Турман рассказала о предательстве Квентина Тарантино . По словам популярной актрисы, режиссер заставил ее сесть за руль неисправного автомобиля на съемках фильма «Убить Билла». Выполнив требование режиссера, Ума попала в аварию, во время которой повредила шею и ноги.

Джерело: Киноафиша