Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены



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Дженнифер Энистон

50-летняя голливудская актриса рассказала, как стала жертвой опального бывшего продюсера Харви Вайнштейна

Дженнифер Энистон снялась для обложки глянца актриса. Актриса позировала в белом свитере oversize и кремовой шляпе. В интервью изданию звезда рассказала, что и у нее есть неприятные воспоминания, связанные с Вайнштейном. Она рассказала о его грубом и издевательском отношении к ней. В 2005 году актриса работала над криминальным триллером «Цена измены», который продюсировал Харви и его компания Weinstein Company.

«Был ужин в честь премьеры. Я сидела рядом со своим другом. Харви подошел к нашему столу и сказал моему другу: «Вставай!». И мой приятель встал и отошел, а Вайнштейн сел на его место», – поделилась Дженнифер Энистон. – Это был очень высокий уровень грубости и свинского поведения».