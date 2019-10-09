  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены

    • Розсилка
    Дженнифер Энистон - Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Дженнифер Энистон

    50-летняя голливудская актриса рассказала, как стала жертвой опального бывшего продюсера Харви Вайнштейна

    Дженнифер Энистон снялась для обложки глянца актриса. Актриса позировала в белом свитере oversize и кремовой шляпе. В интервью изданию звезда рассказала, что и у нее есть неприятные воспоминания, связанные с Вайнштейном. Она рассказала о его грубом и издевательском отношении к ней. В 2005 году актриса работала над криминальным триллером «Цена измены», который продюсировал Харви и его компания Weinstein Company.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены
    Харви Вайнштейн заставлял Дженнифер Энистон носить платья его жены

    «Был ужин в честь премьеры. Я сидела рядом со своим другом. Харви подошел к нашему столу и сказал моему другу: «Вставай!». И мой приятель встал и отошел, а Вайнштейн сел на его место», – поделилась Дженнифер Энистон. – Это был очень высокий уровень грубости и свинского поведения».

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ