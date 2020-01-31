Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером



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Модель убеждена, что причиной расставания стал ее сильный характер

О разрыве с отцом своего ребенка Шейк рассказала в интервью британскому глянцу Vogue.

По словам модели, редко какой мужчина способен вынести ее слишком сильный характер.

«У меня сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим - добрый, милый человек, который плачет в интервью», - призналась Шейк.

Потом она добавила: мол, всегда чувствовала, что родилась не в том теле.

«Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», - сказала звезда.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Бывшего бойфренда Ирина вспоминает с благодарностью за все хорошие моменты.

«Два прекрасных человека не всегда могут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», - подвела черту под минувшим модель.

Джерело: vogue.co.uk