Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером
Модель убеждена, что причиной расставания стал ее сильный характер
О разрыве с отцом своего ребенка Шейк рассказала в интервью британскому глянцу Vogue.
По словам модели, редко какой мужчина способен вынести ее слишком сильный характер.
«У меня сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим - добрый, милый человек, который плачет в интервью», - призналась Шейк.
Потом она добавила: мол, всегда чувствовала, что родилась не в том теле.
«Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», - сказала звезда.
Бывшего бойфренда Ирина вспоминает с благодарностью за все хорошие моменты.
«Два прекрасных человека не всегда могут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», - подвела черту под минувшим модель.
Джерело: vogue.co.uk