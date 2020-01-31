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    Шоу-биз

    Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером

    • Розсилка
    Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером

    Модель убеждена, что причиной расставания стал ее сильный характер

    О разрыве с отцом своего ребенка Шейк рассказала в интервью британскому глянцу Vogue.
    По словам модели, редко какой мужчина способен вынести ее слишком сильный характер.

    «У меня сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим - добрый, милый человек, который плачет в интервью», - призналась Шейк.

    Потом она добавила: мол, всегда чувствовала, что родилась не в том теле.
    «Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», - сказала звезда.

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    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    Бывшего бойфренда Ирина вспоминает с благодарностью за все хорошие моменты.

    «Два прекрасных человека не всегда могут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами», - подвела черту под минувшим модель.

    Джерело: vogue.co.uk

    знаменитости фотография модель
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