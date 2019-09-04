Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены



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Хайди Клум и Том Каулитц

Модель установила в саду часть исторического памятника

46-летняя Хайди Клум сделала своему супругу Тому Каулитцу необычный подарок на 30-летие. Музыкант получил кусок Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении 28 лет. Монумент с ярким рисунком модель установила в саду.

Топ-модель рассказала, что стена имеет значение для Тома. Музыкант родился в Западном Берлине за четыре недели до того, как граница была уничтожена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 3 Сен 2019 в 4:15 PDT

«Это позволило ему расти в Германии, отличной от той, в которой родились и выросли его родители. У него появилась возможность почувствовать свободу, радость, искусство и надежду. Я буду смотреть на постройку в моем саду каждое утро с осознанием того, что ненужно строить никаких стен…» - поделилась Хайди.

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