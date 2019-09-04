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    Шоу-биз

    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены

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    Хайди Клум и Том Каулитц - Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум и Том Каулитц

    Модель установила в саду часть исторического памятника

    46-летняя Хайди Клум сделала своему супругу Тому Каулитцу необычный подарок на 30-летие. Музыкант получил кусок Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении 28 лет. Монумент с ярким рисунком модель установила в саду.

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    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены
    Хайди Клум подарила мужу кусок Берлинской стены

    Топ-модель рассказала, что стена имеет значение для Тома. Музыкант родился в Западном Берлине за четыре недели до того, как граница была уничтожена.

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    Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

    «Это позволило ему расти в Германии, отличной от той, в которой родились и выросли его родители. У него появилась возможность почувствовать свободу, радость, искусство и надежду. Я буду смотреть на постройку в моем саду каждое утро с осознанием того, что ненужно строить никаких стен…» - поделилась Хайди.

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    модель искусство
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