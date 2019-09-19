Хейли Бибер без нижнего белья снялась в чувственной фотосессии



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Хейли Бибер Фото: instagram.com/haileybieber/

Звезда поучаствовала в необычном фотопроекте

22-летняя супруга Джастина Бибера Хейли снялась для глянца в образе ковбоя. Звезда позировала для Vogue на фоне впечатляющих пейзажей. Для фотосессии Хейли примерила несколько ярких образов в одной стилистике.

На одном из самых эффектных снимков Бибер была без верхней одежды. Звезда появилась в белой майке, под которой не оказалось бюстгальтера. Ковбойская шляпа дополнила колоритный образ.

Поклонники Хейли оказались под впечатлением от чувственной фотосессии. «Живая легенда», «Натуральная красота», «Веснушки – просто огонь», «Королева», – прокомментировали пользователи Instagram.

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