Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные



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Хейли отметила, что ее ориентиры сместились в пользу спокойного времяпрепровождения

23-летняя Хейли Бибер рассказала о своих отношениях с 25-летним мужем Джастином Бибером Модель объяснила, почему не спешит рожать от музыканта

С момента свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером супермодели Хейли стали регулярно приписывать «интересное положение». Блондинка ответственно подошла к вопросу контрацепции, но прием таблеток негативно отразился на состоянии ее организма. «Я два года пила противозачаточные. Заметила, что моя кожа сильно пострадала. Я обнаружила скачок гормонов. Поняла, что сильно навредила себе», - призналась Бибер.

Она с супругом задумывается о детях, но пока не готова беременеть. «Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать», - заявила девушка.

Хейли высказалась о семейной жизни с возлюбленным. Инстадива отметила, что ее ориентиры сместились в пользу спокойного времяпрепровождения. «Джастин и я - домоседы… Я поняла, как это классно - просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к тусовкам», - подчеркнула блондинка. Идеальный выходной пары - устраивать себе сеансы кинопросмотров и наслаждаться общением друг с другом.