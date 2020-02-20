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    Шоу-биз

    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные

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    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные

    Хейли отметила, что ее ориентиры сместились в пользу спокойного времяпрепровождения

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    С момента свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером супермодели Хейли стали регулярно приписывать «интересное положение». Блондинка ответственно подошла к вопросу контрацепции, но прием таблеток негативно отразился на состоянии ее организма. «Я два года пила противозачаточные. Заметила, что моя кожа сильно пострадала. Я обнаружила скачок гормонов. Поняла, что сильно навредила себе», - призналась Бибер.

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    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные
    Хейли Бибер призналась, что очень навредила себе, принимая противозачаточные

    Она с супругом задумывается о детях, но пока не готова беременеть. «Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать», - заявила девушка.

    Хейли высказалась о семейной жизни с возлюбленным. Инстадива отметила, что ее ориентиры сместились в пользу спокойного времяпрепровождения. «Джастин и я - домоседы… Я поняла, как это классно - просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к тусовкам», - подчеркнула блондинка. Идеальный выходной пары - устраивать себе сеансы кинопросмотров и наслаждаться общением друг с другом.

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