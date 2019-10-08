Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд



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Джастин и Хейли Бибер

Счастливые молодожены позировали во дворе гостиничного комплекса на фоне зеленого сада и белоснежных колонн

Самая романтичная пара Америки тщательно скрывала подробности своей свадебной церемонии. Для венчания звезда выбрала роскошное платье от «Off White», которое разработала сама совместно с американским дизайнером Вирджилом Абло.

Ажурное платье со спущенными рукавами подчеркнуло стройную фигуру модели. Наряд оголил спину и изящные плечи Хейли, а на руки звезда надела высокие перчатки. В дополнение к роскошному нарду Бибер сделала лаконичную укладку и легкий макияж.

Изюминкой наряда невесты стала длинная фата, украшенная кружевом и оригинальной надписью, вышитой крупными буквами «Пока смерть не разлучит нас».