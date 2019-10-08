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    Шоу-биз

    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд

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    Джастин и Хейли Бибер - Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Джастин и Хейли Бибер

    Счастливые молодожены позировали во дворе гостиничного комплекса на фоне зеленого сада и белоснежных колонн

    Самая романтичная пара Америки тщательно скрывала подробности своей свадебной церемонии.  Для венчания звезда выбрала роскошное платье от «Off White», которое разработала сама совместно с американским дизайнером Вирджилом Абло.

    Ажурное платье со спущенными рукавами подчеркнуло стройную фигуру модели. Наряд оголил спину и изящные плечи Хейли, а на руки звезда надела высокие перчатки. В дополнение к роскошному нарду Бибер сделала лаконичную укладку и легкий макияж.

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    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд
    Хейли Бибер впервые показала свой шикарный подвенечный наряд

    Изюминкой наряда невесты стала длинная фата, украшенная кружевом и оригинальной надписью, вышитой крупными буквами «Пока смерть не разлучит нас».

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