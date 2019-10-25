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    Шоу-биз

    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»

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    Хоакин Феникс - Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс

    Накануне стало известно, кто может получить награду за лучшую мужскую роль

    Несмотря на то, что окончательный, итоговый список номинантов на очередную премию «Оскар» появится только в январе 2020 года, а награждение пройдет в феврале, накануне издание IndieWire рассказало о первых номинантах на получение престижной награды от американских киноакадемиков.

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    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»
    Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»

    Поклонники Хоакина Феникса, блиставшего в новом фильме «Джокер» и практически эталонно воплотившего образ маньяка, были разочарованы – их любимчик в число потенциальных обладателей «Оскара» не попал. И все же исполнитель роли Артура Флека еще может попасть в шорт-лист, но только шансы на то, что ему достанется «Оскар», крайне невелики.

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