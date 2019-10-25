Хоакин Феникс не попал в число номинантов на «Оскар»



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Хоакин Феникс

Накануне стало известно, кто может получить награду за лучшую мужскую роль

Несмотря на то, что окончательный, итоговый список номинантов на очередную премию «Оскар» появится только в январе 2020 года, а награждение пройдет в феврале, накануне издание IndieWire рассказало о первых номинантах на получение престижной награды от американских киноакадемиков.

Поклонники Хоакина Феникса, блиставшего в новом фильме «Джокер» и практически эталонно воплотившего образ маньяка, были разочарованы – их любимчик в число потенциальных обладателей «Оскара» не попал. И все же исполнитель роли Артура Флека еще может попасть в шорт-лист, но только шансы на то, что ему достанется «Оскар», крайне невелики.