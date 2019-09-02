Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Критики хвалят игру актера

В субботу на 76-ом Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Джокера» Тодда Филлипса. Критики похвалили фильм, особенно отметив игру Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера.

На пресс-конференции после конкурсного показа в рамках Венецианского кинофестиваля Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью легендарного злодея DC Comics.

«Этот фильм и его герой привлекательны тем, что изначально мы подошли к нему по‑своему», – отметил Феникс, подчеркнув, что не делал отсылок к устоявшимся интерпретациям персонажа.

Читайте также: Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже