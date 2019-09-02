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    Шоу-биз

    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»

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    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»

    Критики хвалят игру актера

    В субботу на 76-ом Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Джокера» Тодда Филлипса. Критики похвалили фильм, особенно отметив игру Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера.

    На пресс-конференции после конкурсного показа в рамках Венецианского кинофестиваля Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью легендарного злодея DC Comics.  

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    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»
    Хоакин Феникс рассказал о работе над ролью в новом фильме «Джокер»

    «Этот фильм и его герой привлекательны тем, что изначально мы подошли к нему по‑своему», – отметил Феникс, подчеркнув, что не делал отсылок к устоявшимся интерпретациям персонажа.

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