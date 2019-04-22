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    Шоу-биз

    Ходоки уже здесь: смотрите тизер третьего эпизода «Игры престолов»

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    Ходоки уже здесь: смотрите тизер третьего эпизода «Игры престолов»

    В сети появился анонс самой масштабной битвы сериала

    HBO опубликовал тизер третьего эпизода финального сезона «Игры престолов», который, судя по всему, целиком и полностью будет посвящен битве Семи Королевств с армией белых ходоков под предводительством Короля Ночи. Это будет самая длинная серия в истории сериала - ее хронометраж составит 1 час и 22 минуты.

    Кажется, именно в третьей серии нас ждет та самая масштабная битва, съемки которой заняли 11 недель. «Ночь за ночью, снова и снова, и это не прекращается. Вы даже не можете заболеть! В какие-то моменты просто хотелось плакать», - поделилась недавно в интервью Entertaiment Weekly актриса Мэйси Уильямс.

    Напомним, в финальном сезоне «Игры престолов» будет всего шесть серий. Так что уже в мае мы узнаем, кто же займет Железный трон.
    Игра престолов актриса
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