Ходоки уже здесь: смотрите тизер третьего эпизода «Игры престолов»



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В сети появился анонс самой масштабной битвы сериала

HBO опубликовал тизер третьего эпизода финального сезона «Игры престолов», который, судя по всему, целиком и полностью будет посвящен битве Семи Королевств с армией белых ходоков под предводительством Короля Ночи. Это будет самая длинная серия в истории сериала - ее хронометраж составит 1 час и 22 минуты.

Кажется, именно в третьей серии нас ждет та самая масштабная битва, съемки которой заняли 11 недель. «Ночь за ночью, снова и снова, и это не прекращается. Вы даже не можете заболеть! В какие-то моменты просто хотелось плакать», - поделилась недавно в интервью Entertaiment Weekly актриса Мэйси Уильямс.

Напомним, в финальном сезоне «Игры престолов» будет всего шесть серий. Так что уже в мае мы узнаем, кто же займет Железный трон.