«Холостячка» Огневич влюбилась? Певица рассказала о своем прекрасном состоянии

Певица планирует поехать на отдых, и не одна

Певица и участница шоу «Холостячка-2» Злата Огневич изменила прическу – артистка заплела себе африканские косички. Чтобы создать такую красоту, мастер потратила восемь часов. Спать теперь приходится в шелковом платочке, чтобы не повредить волосы. В программе «Светская жизнь» артистка рассказала, что подтолкнуло ее к таким преобразованиям.

«Сейчас я нахожусь в прекрасном состоянии, в котором только может находиться женщина, я летаю и я очень счастлива», – поделилась звезда.

Исполнительница рассказала, что побывать в бархатный сезон на курорте не получится. Однако она планирует поехать на отдых в январе, и не одна.

«Сейчас уже планирую, что это может быть. Хочется куда-то в тепло, к океану, насладиться любовью, отдыхом, свободой и счастьем», – сказала Огневич.

Ранее певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.