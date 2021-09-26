  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Холостячка» Огневич влюбилась? Певица рассказала о своем прекрасном состоянии

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Злата Огневич теперь обладательница африканских косичек - «Холостячка» Огневич влюбилась? Певица рассказала о своем прекрасном состоянии
    Злата Огневич теперь обладательница африканских косичек
    Фото: скриншот видео программы «Светская жизнь»

    Певица планирует поехать на отдых, и не одна

    Певица и участница шоу «Холостячка-2» Злата Огневич изменила прическу – артистка заплела себе африканские косички. Чтобы создать такую красоту, мастер потратила восемь часов. Спать теперь приходится в шелковом платочке, чтобы не повредить волосы. В программе «Светская жизнь» артистка рассказала, что подтолкнуло ее к таким преобразованиям.

    «Сейчас я нахожусь в прекрасном состоянии, в котором только может находиться женщина, я летаю и я очень счастлива», – поделилась звезда.

    Исполнительница рассказала, что побывать в бархатный сезон на курорте не получится. Однако она планирует поехать на отдых в январе, и не одна.

    «Сейчас уже планирую, что это может быть. Хочется куда-то в тепло, к океану, насладиться любовью, отдыхом, свободой и счастьем», – сказала Огневич.

    Ранее певица и героиня шоу «Холостячка-2» Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.

    Читайте также: Эти визажисты-неудачники считают себя волшебниками, а зря. Курьезные фото
    Теги: певица Злата Огневич отдых волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Холостячка» Огневич влюбилась? Певица рассказала о своем прекрасном состоянии