«Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)



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Звезда показала фигуру в черном мини-бикини после слухов о беременности Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица устроила себе день шоппинга

Знаменитая украинская поп-звезда Настя Каменских по-прежнему публикует провокационные фото и видео, облачаясь в дерзкие наряды. Певица опубликовала эффектное видео с неожиданным концом. В кадре она сексуально двигается под зажигательную мелодию на мексиканском пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 8 Фев 2020 в 11:23 PST

Настя подбрасывает песок вверх. Внезапно видео переносится в заснеженные пейзажи, где артистка резвится в снегу. В конце ролика Каменских падает в пушистый сугроб.

Поклонники восхитились новым роликом звезды. «Идеальная фигура, смотреть приятно», «Классное видео, очень актуальное», «Видео просто огонь», «Ты красотка как всегда», «Идеал женской красоты» — написали фолловеры.