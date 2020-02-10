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    Шоу-биз

    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)

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    <p>Звезда показала фигуру в черном мини-бикини после слухов о беременности</p> <div></div> - «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)

    Звезда показала фигуру в черном мини-бикини после слухов о беременности

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Певица устроила себе день шоппинга

    Знаменитая украинская поп-звезда Настя Каменских по-прежнему публикует провокационные фото и видео, облачаясь в дерзкие наряды. Певица опубликовала эффектное видео с неожиданным концом. В кадре она сексуально двигается под зажигательную мелодию на мексиканском пляже.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Настя подбрасывает песок вверх. Внезапно видео переносится в заснеженные пейзажи, где артистка резвится в снегу. В конце ролика Каменских падает в пушистый сугроб.

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    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    «Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Поклонники восхитились новым роликом звезды. «Идеальная фигура, смотреть приятно», «Классное видео, очень актуальное», «Видео просто огонь», «Ты красотка как всегда», «Идеал женской красоты» — написали фолловеры.

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