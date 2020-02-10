«Идеал женской красоты»: Каменских похвасталась сексуальной фигурой на пляже (фото)
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Знаменитая украинская поп-звезда Настя Каменских по-прежнему публикует провокационные фото и видео, облачаясь в дерзкие наряды. Певица опубликовала эффектное видео с неожиданным концом. В кадре она сексуально двигается под зажигательную мелодию на мексиканском пляже.
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Настя подбрасывает песок вверх. Внезапно видео переносится в заснеженные пейзажи, где артистка резвится в снегу. В конце ролика Каменских падает в пушистый сугроб.
Поклонники восхитились новым роликом звезды. «Идеальная фигура, смотреть приятно», «Классное видео, очень актуальное», «Видео просто огонь», «Ты красотка как всегда», «Идеал женской красоты» — написали фолловеры.