Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке



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Мадонна

Очевидцы отмечали, что певица вела себя довольно развязно

Несколько дней назад в Нью-Йорке стартовал большой концертный тур 61-летней Мадонны, который она организовала в поддержку своего нового альбома Madame X. Подробности прошедшего шоу появились в сети лишь накануне. По словам очевидцев, Мадонна вышла на сцену намного позже заявленного времени и принесла за это довольно равнодушные извинения. В перерывах между музыкальными номерами певица пила пиво прямо на сцене и отпускала шутки на самые разные темы. Так, в одном из своих монологов Мадонна отпустила язвительную шутку в адрес президента США Дональда Трампа.

«Как вы называете человека с маленьким пенисом? Дональд Трамп! – обратилась к поклонникам Мадонна.

Очевидцы также отмечали, что певица вела себя довольно развязно, заявляла о том, что «каждая женщина имеет право решать, что делать со своим телом», а также имитировала секс на сцене.

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