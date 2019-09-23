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    Шоу-биз

    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке

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    Мадонна - Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Мадонна

    Очевидцы отмечали, что певица вела себя довольно развязно

    Несколько дней назад в Нью-Йорке стартовал большой концертный тур 61-летней Мадонны, который она организовала в поддержку своего нового альбома Madame X. Подробности прошедшего шоу появились в сети лишь накануне. По словам очевидцев, Мадонна вышла на сцену намного позже заявленного времени и принесла за это довольно равнодушные извинения. В перерывах между музыкальными номерами певица пила пиво прямо на сцене и отпускала шутки на самые разные темы. Так, в одном из своих монологов Мадонна отпустила язвительную шутку в адрес президента США Дональда Трампа.

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    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке
    Имитация секса и шутки о маленьком достоинстве Трампа: Мадонна шокировала фанатов на концерте в Нью-Йорке

    «Как вы называете человека с маленьким пенисом? Дональд Трамп! – обратилась к поклонникам Мадонна.

    Очевидцы также отмечали, что певица вела себя довольно развязно, заявляла о том, что «каждая женщина имеет право решать, что делать со своим телом», а также имитировала секс на сцене.

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    певица
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