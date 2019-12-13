«Интер» объявил список артистов, которые появятся на канале в новогоднюю ночь



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Концерт откроет кавер на легендарную композицию Глории Гейнор I will survive в исполнении ведущих телеканала «Интер»

К Новому году «Интер» подготовил для телезрителей традиционный подарок – большой праздничный концерт «Главная елка страны». В самую волшебную ночь года телеканал соберет у экранов своих друзей из разных уголков Украины.

Символично, что местом проведения новогоднего концерта стала Национальная опера Украины, которая за свою более чем столетнюю историю пережила многое, но всегда оставалась для людей точкой опоры – символом света, радости и праздника. На ее сцене соберутся главные звезды страны. И именно здесь в новогоднюю ночь ведущие концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поздравят всю страну с праздником, который объединяет всех людей, – с Новым годом.

Концерт откроет кавер на легендарную композицию Глории Гейнор I will survive в исполнении ведущих телеканала «Интер». Также они проведут зрителям музыкальное путешествие по Национальной опере: двери распахнет Александр Лукьяненко, на входе гостей встретит Жанна Тихонова, в гардеробе – Андрей Доманский, Анастасия Даугуле и Роман Кадемин, в буфете бокал шампанского подаст Андрей Данилевич.

В концерте «На Интере – Главная елка страны» со зрителями своим хорошим настроением также поделятся: София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Виталий Козловский, Влад Сытник и другие звезды. Они исполнят свои версии песен из кинофильмов, представят новые песни.

Таисия Повалий в 2012 году баллотировалась в Верховную Раду Украины вторым номером «Партии Регионов».

Около 6 месяцев была советником на тот момент президента Украины Виктора Януковича.



Сейчас проживает в России

Зрителей ждут удивительные творческие коллаборации и эксперименты: Владимир Гришко выйдет на сцену с Алиной Башкиной, Андрей Доманский объединится с группой AVIATOR, выступление дуэта Anna Maria украсит невероятный танец премьеров Национальной оперы Катерины Кухар и Александра Стоянова, а ведущая программы «Жди меня. Украина» Жанна Тихонова споет с ребятами из детского хора «Ласточка».

Владимир Гришко в 2013 году выступал на Антимайдане в Киеве в поддержку Виктора Януковича

А Ирина Билык превратится в роковую гадалку, Олег Винник станет судьей конкурса красоты, девчонки из группы Open Kids закатят пижамную вечеринку, а Коля Серга превратится в Остапа Бендера и станцует во сне.

Зрителей ждет еще один сюрприз. Все звезды, которые станут участниками концерта, передали на благотворительный аукцион «Интер-детям» календари на 2020 год со своими пожеланиями и автографами, а также вещи из своих коллекций. Все собранные средства будут направлены на приобретение аппарата УЗИ для Национального института педиатрии, акушерства и гинекологии.