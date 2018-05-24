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    Иосиф Кобзон возмутился тем, что его лишили званий в Украине

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    Иосиф Кобзон - Иосиф Кобзон возмутился тем, что его лишили званий в Украине
    Иосиф Кобзон

    Певец назвал нашу страну «мракобесной и проамериканской»

    Российский певец Иосиф Кобзон, которого указом Президента Украины лишили всех украинских государственных наград, отреагировал на такое решение наших властей. Артист подчеркнул, что уже давно отрекся от всех наград, и званий, которых его удостоило наше государство.

    «Два года назад я сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власть с опозданием принимает какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», - сказал Иосиф Кобзон.

    Заметим, что санкции против него ввели бессрочно. Ранее сторонник террористов имел звание народного артиста Украины. Также недавно артист утратил свое звание «почетного гражданина Славянска».

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    Джерело: ТСН

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